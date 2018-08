Beyoncé frizurája lett a nyár kedvence

2016-ban jelent meg Beyoncé Lemonade albuma, mégis, az énekesnő fonatos frizurája, ami a borítón és a Formation klipjében is látható, még mindig tarol. Olyannyira, hogy augusztusra hivatalosan is a Pinterest legnépszerűbb hajfonata lett a többtincses, aszimmetrikus afro frizura.

Hasonlóan nagyot ugrott a népszerűségi listán a mohikán fonat, ami taréjszerűen a fejtetőn, középen hátrafelé vezet le egy nagy fonatot, amit kétoldalt több kisebb kísérhet, bátrabbak pedig akár fel is nyírathatják hajukat. Fekete öves frizura ez is, bár szerencsére léteznek egyszerűbb változatai is, amik házilag is elkészíthetők.

