A mellek önvizsgálata nemcsak szükséges, de természetes tevékenység is – videó

A kisfilm művészi igényességgel készült el, miközben minden fontos információt elmond, de nem kioktatóan, sokkal inkább úgy, ahogyan a legközelebbi, legjobb barátnőnk tenné. Hiszen nők készítették nőknek, nőkkel. Egész pontosan a The Guardian újságírója, Mona Chalabi és a The New York Times filmkészítője, Mae Ryan, akik korábban már vaginakérdésekben is forgattak tabuk nélküli minisorozatot.

A mostani, a mellek önvizsgálatáról szóló Touch Your Tits kisfilmjükben is természetes őszinteséggel közelítenek a témához, szereplői hétköznapi nők, fiatalok és idősebbek, szőkék és barnák, világos és sötét bőrűek. A mellrák ugyanis nem válogatós, mindegy neki, hogy honnan származunk, és mekkorák a cickóink, ha nem vigyázunk, képes a legváratlanabb pillanatokban megjelenni. Épp ezért mi, testünk lakói, melleink birtoklói vagyunk azok, akik első körben felfigyelhetünk bármilyen változásra, amihez nem kell orvosi szakismeret és anatómiaatlasz. Csak szemeink és ujjaink, amelyekkel pár egyszerű mozdulattal ellenőrizhetjük őket. Lehetőleg havonta.

