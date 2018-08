IAMWOMEN – Itt az új Calvin Klein parfüm

A Calvin Klein kreatív igazgatója, Raf Simons inspirációját a mai kor nőinek rendkívül sokoldalú identitása adta – azoké a modern nőké, akiket számtalan különböző módon értelmezhetünk. Nekik készült az elismert tervező első illata, a CALVIN KLEIN WOMEN.

Egy nő törődik magával, másokat pedig arra inspirál, hogy folyamatosan megújuljanak. A CALVIN KLEIN WOMEN illatot ez a sokszínűség ihlette. A tömeg, amelyet egyének alkotnak. A szabadság, az ellenállás és az, hogy ne más emberek szabályai szerint éljünk, hanem csak a sajátunk szerint. Ez a gondolkodásmód, amely egyesíti az összes nőt.

A CALVIN KLEIN WOMEN egy közösségnek szól. Az illat a nőket szólítja meg és az általuk képviselt közös identitást idézi fel. A nőkben nem csupán egy személyiség rejlik. Újra és újra képesek megújulni, amikor csak jónak látják. Egyszerre egyéniségek és egy közösség részei. A Calvin Klein divatház nem csak támogatja a kreatív kultúrát, hanem meg is határozza azt. A CALVIN KLEIN WOMEN a dinamikus és sokoldalú nőiességet tükrözi, amely Raf Simons kreatív szellemét és a Calvin Klein új korszakát tárja elénk.

A CALVIN KLEIN WOMEN kampány arcai az elmúlt generációk ikonikus női és a kortárs kultúra hősnői.

#IAMWOMEN

A kampány a Lloyd&Co. fotóművészével, Anne Collier-el együttműködve készült, aki különleges és azonnal felismerhető fotográfiai alkotásairól híres. Részt vett a csomagolás és az üveg kialakításában, illetve megtervezésében is.

“A CALVIN KLEIN WOMEN kampány közeledtével kíváncsian vártam, hogy lehetséges-e egy teljesen innovatív kampány megalkotása: egy olyan megközelítésé, ami egyszerre magabiztos és empatikus, ahol a női alanyok képesek megfogalmazni és bemutatni saját identitásukat “– Anne Collier.

A CALVIN KLEIN WOMEN szellemiséget két olyan nő képviseli, akik a mai világban tökéletes példaképként szolgálhatnak a nők számára: LUPITA NYONG’O és SAOIRSE RONAN.

Díjnyertes színésznők és a generációjuk hangjai. Mindketten világszerte elismertek egyedülálló tehetségük, kreativitásuk, intelligenciájuk és karakterük erejének köszönhetően. Törekvő személyiségek, akik igazi példaképekké válhatnak. Nyong’o és Ronan portréját a koncepcióhoz szintén Collier készítette el.

A kampány arcai olyan alakokat választottak ki a múltból, akikből korábban inspirációt merítettek – a nőiesség ikonjait, akik formálták identitásukat, művészként és nőket egyaránt. Collier háromoldalú képet mutat ezekről a nőkről. Így Nyong’o és Ronan maguk is olyan alakok mellett szerepelhetnek, akik ihlették és inspirálták őket.

LUPITA NYONG’O: “Egynél több emberre van szükség, hogy egy egyént létrehozzunk.”

SAOIRSE RONAN: “Bármilyen típusú nő lehetsz, amilyen csak lenni akarsz.”

LUPITA NYONG’O példaképei: EARTHA KITT és KATHARINE HEPBURN – “Eartha Kitt és Katharine Hepburn olyan emberek, akik a status quót megkérdőjelezve, hűek maradtak önmagukhoz. Engem rendkívül vonz a személyiségük és hogy képesek voltak felszólalni és beszélni arról, amiben hittek. Csodálom a művészetüket és azt, hogy sohasem adták fel önmagukat. Arra törekszem, hogy én is hasonlóan hiteles legyek. “ – Lupita Nyong’o

SAOIRSE RONAN példaképei: SISSY SPACEK és NINA SIMONE – “Sissy Spacek nagyon nyitott személyiség volt. Mindent ki akart próbálni és minél többet akart látni a világból. Szabad volt – egy igazi úttörő. Nina Simone pedig képes volt formálni az egész zeneipart. Azt látni, hogy más emberek valamit szenvedélyesen csinálnak, rendkívül inspiráló. Arra ösztönöz, hogy ugyanezt tegyem, ugyanezt érezzem.” – Saoirse Ronan

AZ ILLAT

Fás, virágos

Fej: narancsvirág

Szív: eucalyptus

Alap: alaszkai cédrusfa

A CALVIN KLEIN WOMEN Annick Menardo és Honorine Blanc parfümőrök segítségével megálmodott illat. Erő, frissesség és érzékiség elegye. A halvány rózsaszín parfüm három fő összetevőből épül fel: finom narancsvirág, friss eukaliptusz és a különleges alaszkai cédrusfa. Ezeket az alap alkotóelemeket fekete borssal, citrom esszenciával, magnólia és jázmin kivonattal, továbbá olbanium és ambrox aromával gazdagították. A Calvin Klein Women a kontrasztok játékán alapul. Végtelenül változatos, akárcsak a nők, akik inspirálták.

A CALVIN KLEIN WOMAN minden egyes összetevőt tiszteletben tart és ünnepel. Ezzel is azt sugallva, hogy az egyén épp olyan létfontosságú, mint a kollektíva és egyik a másik nélkül nem létezhet. Ebben a különleges szemléletmódban alkották meg az egyedülálló fás, virágos illatot. Dinamikus és modern. Viselője kettősséget fedezhet fel benne. Állandó feszültséget az elemek között, mégis mindeközben az ellentétek összhangját fenntartva.

AZ ÜVEG

A CALVIN KLEIN WOMEN egyszerre több stílust is képvisel. A palack és csomagolás egyaránt kifejezi Raf Simons és az egész Calvin Klein kreativitását. Simons munkája következetesen áthágja a művészet és a divat közötti határokat.

Az üveg Suzanne Dalton és Anne Collier együttműködéséből született. Az időtlen nőiességet eleveníti fel, az ergonomikusan lekerekített formájú üveggel és ezüst díszítéssel a nyakán. A hagyományok megtartása mellett az újdonságok felé is igyekeztek nyitni a tervezők, ezért a palackot egy ügyes csavarral tették izgalmasabbá. Egy túlméretezett kupak kapott helyet a parfüm tetején, melyet Anne Collier ikonikus szemképe díszít.

A MŰVÉSZET

Az üvegen és csomagoláson látható alkotás mögöttes tartalmat hordoz – egy női szem néz a világra. Collier művét a parfüm kupakjának kör alakja keretezi – ez már önmagában is egy műalkotás, de a hófehér csomagolás is egy miniatűr galéria falát idézi. A művész azt az érzést próbálta átadni, mintha valaki visszanézne ránk, továbbá azt is hivatott bemutatni, hogy mit jelent manapság nőnek lenni és hogyan ábrázolják a nőket a művészetben, a reklámokban és a médiában. A szem motívum ismétlődőnek számít munkáiban, mivel úgy véli, ez az egyetlen kapocs belső és külső életünk, illetve vágyaink és a mindennapi valóság között.