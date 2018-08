Csúnya testrésze miatt kritizálják Meghan Markle-t

Harry herceg oldalán Meghan Markle-t mindig elegáns, zárt – és a lábméreténél legalább egy számmal nagyobb – tűsarkú cipőkben jelenik meg a nyilvános eseményeken. Civilben, illetve “korábbi életében” viszont szívesen hordott lapos cipőket, köztük szandált is. Többször le is fotózták szandálban és most épp ezek alapján a képek alapján támadtak neki a Twitter trolljai.

“Meghan markle, soha többé ne viselj szandált! Mindig olyan cipőt válassz, ami eltakarja ezeket a ronda, pókszerű, bülykös lábfejeket” – írta egy felettébb “kedves” twitterező.

“Meghan Markle egész jó nő, de csúnya lábfejekkel” – így egy másik megjegyzés.

Persze Meghan hercegnének rengeteg rajongója is van a közösségi oldalon, akik megvédik őt, a lábfejével együtt.

