Még mindig nem barnultál le? Ezek az önbarnítók segíthetnek

Hát még, ha a szolizás lehetősége is kiesik az anyajegyek sokasága miatt (vagy mert nem szeretjük) és alapjáraton is svéd típusok vagyunk, akik árnyékban is inkább pirulnak, mint barnulnak. Szerencsére egy sereg önbarnító vár rá, hogy bevessük csodás képességeiket, mi pedig összegyűjtöttünk közülük párat, amik tényleg bizonyították is mindezt.

A Krémmánián mindegyikre érkezett már egy sor értékelés, amik alapján igazi toplistás darabokról van szó.

Tanorganic Organikus Önbarnító

Nagyon jó visszajelzések érkeztek erre a 100%-ban természetes és organikus összetevőket tartalmazó készítményre, 5 csillagból átlag 4,88-at tudhat magáénak, ami elismerésre méltó. Legfőbb, barnulást segítő összetevője a DHA, ami a bőr legfelső rétegében fejti ki hatását. Ez a legelterjedtebb, növényi alapú önbarnító komponens, aminek hatására a melaninhoz nagyon hasonló pigmentek termelődnek a bőrben, mi pedig ettől leszünk napcsókolta színűek már pár órával a felvitelt követően is. Mellette még megtalálható az Erythrulose is, ami szintén a barnaságért felelős összetevő.

A Tanorganic olaja is ezen az elven működik, amibe kerültek hidratálók és egy sor ápoló növényi összetevő is (aloe vera, narancshéj-illóolaj, kakukkfűkivonat és kamillavirág-kivonat is), amiktől bőrünk finom puha és ápolt lesz. A tapasztalatok szerint nagyon jól eloszlatható, nem leszünk tőle foltosak még a szín kopásakor sem, ellenben felkenéséhez érdemes kesztyűt használni, ha nem akarjuk, hogy ujjaink extra sötét árnyalatokban díszelegjenek (bár ezt mindegyik esetén javasoljuk).

HappySkin Brilliant Bronz Natúr Önbarnító Krém Testre

Sárgaság nélküli, gyors barnulást ígér a HappySkin terméke, ami szintén kiemelkedően jó értékelésen áll a Krémmánián, 4,7-es pontozású, így ígéretes alternatíva lehet ő is. Ebben is a DHA és az Erythrulose párosa dolgozik, amik mellé ezúttal bőrpuhító és antioxidáns hatású szőlőmagolaj is került, de a bőr puhaságáról gondoskodik kókuszolaj tartalma is, míg a benne található goji bogyó gyümölcskivonat kiváló antioxidáns hírében áll.

Állaga krémes, az eredmény pedig a visszajelzések alapján szép, egyenletes szín, ami nagyon gyorsan látható is. Színe inkább bronzos, természetes hatású, sárgás árnyalat nélkül.

Dr. Kelen Selfsun Tan Önbarnító Krém

Az első két toplistáshoz képest jóval kedvezőbb árkategóriába tartoznak a soron következő önbarnítók, elsőként is a Dr.Kelen krémes állagú terméke. Értékelése 4,49, ami a drogériás kategóriában a legjobb, ezt pedig azzal érte el, hogy hatása nagyon jó, színe természetes, miközben kávés-tiramisus illatát is dicsérik. Nem színezi meg a ruhát (persze egy kis időt ez esetben is érdemes várni, mielőtt felöltözünk) és az ajánlások szerint arcra is használható készítményről van szó.

A hatóanyag páros ezúttal is a DHA és az Erythrulose, ez utóbbi egyébként a DHA-hoz hasonlóan a bőr legfelső rétegében fejti ki hatását. Egy picit lassabban dolgozik mint a DHA, ellenben a barnaság tovább tart, így tökéletesen kiegészítik egymást.

Dove Derma SPA Summer Revived Önbarnító Testápoló

Világos és normál bőrre való változat is kapható a Dove önbarnítóval turbózott testápolójából, ami átlagos 4,32-es értékelésen áll, egyúttal ez a Krémmánia legtöbbet véleményezett önbarnítója, így a jó értékelés igencsak megalapozott az esetében. A vélemények szerint sárga tónus nélküli barnaságot ad a bőrnek, nem kopik foltosan és testápoló funkciója is remek. Érdemes este, zuhanyzás után bekenni vele a bőrünk, ugyanis kell neki egy kis idő, míg maradéktalanul felszívódik, a reggeli készülődésben nem biztos, hogy mindenkinek belefér a kenegetős procedúra.

A barnulásért felelős hatóanyag ez esetben csak a DHA, ezért fordulhat elő, hogy gyorsabban lekopik a szín, ha nem használjuk rendszeresen. Arcra érdemes mellé másik készítményt választani, ugyanis számos illatanyagot tartalmaz, amitől tényleg finom illatúak leszünk, nyaktól felfelé azonban jobb az illatanyagokat kerülni.

Sundance Önbarnító Tej

Szintén egy sokak által kipróbált és bevált önbarnítóról van szó, amiben itt is a DHA-tól várhatjuk a nyári színt. Épp úgy, mint a többi önbarnítónál, egy enyhe bőrradírozás javasolt a felvitele előtt, hogy ezzel is kitolhassuk a szín tartósságát, ami a visszajelzések szerint is szép egységes, természetes. Az illata megosztó, újabb vélemények szerint múlt év óta előnyére változott. Állaga kicsit folyós, amire az adagolásnál figyeljünk, ellenben az eldolgozását megkönnyíti.

Érdemes ennél is és a többi önbarnítónál is megfogadni azt az általános tanácsot, hogy ne csak a friss bőrradírozásra, tusolásra figyeljünk, hanem egy könnyű testápolóval is kenjük a testünket használata előtt, hogy bőrünk megkapja az alap hidratáltságot. Ezt követően ugyanis az önbarnító jobban, egyenletesebben tud eloszlani, felszívódni.

Ha DHA-s önbarnítót használunk, a nyaralás előtti nap már ne kenjük magunkra, használatától ugyanis az UV sugárzás hatására több szabad gyök képződik, ami hosszú távon a bőr ráncosodását okozza.