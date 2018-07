Nők, akiktől ellesheted a párizsi sikk titkát

Bár a magyar nők a legszebbek, vitathatatlanul a francia nép leányai azok, akiknek stílusát egy világ próbálja megfejteni és jól fogyasztható módon definiálni, holott épp csak a felszínig juthatunk el a másolással. A lényeg ugyanis bennük, bennünk lakozik.

A francia sikk a leggyakrabb ráaggatott jelzők szerint erőlködésmentes, laza és bohém úgy, hogy bármikor megvillantja femme fatale képességeit, ha arra van szükség. A nomakeup megjelenés mesterei (görgess csak lejjebb Caroline de Maigret vagy Lou Doillon fotóihoz), miközben a szempillaspirál mindig kéznél van. Mesterien a keverik a fast fashion és luxus márkákat, de akkor sem esnek kétségbe, ha nincs pénzük, a stílus ugyanis nem pénztárcafüggő. A vintage és vadiúj cuccok megférnek egymás mellett szekrényükben és alapdarabokból raknak össze olyan szetteket, amiket más könnyes izzadtsággal állít össze saját ruhatárából.

Mi lehet a titkuk? Hát ők maguk.

Érdekli őket az öltözködés, de nem attól válnak stílusikonná, hogy mindent felvesznek ami épp trendi, hanem épp attól, hogy amolyan tudatos fashionistaként átszűrnek mindent és csak azt választják ki, ami illik egyéniségükhöz és nem mellesleg alkatukhoz. Tesznek rá, mi az aktuális TOP3 trend, hisz’ oly változatos világunk, hogy bármi tud divatos lenni, ha stílussal nyúlunk hozzá.

Tudatosságuk pedig egy roppant fontos fegyvert is a kezükbe ad, mégpedig a magabiztosság nyugalmát, amivel valóban könnyű lehet tenni mások véleményére és a megfelelési kényszer energiáit inkább a szórakozásra fordítani.

Carine Roitfeld

Jó eséllyel ő Franciaország legdivatosabb nagymamája, mellesleg a párizsi Vogue volt főszerkesztője, modell és füstös szemű trendszetter. Hanyagul feldobott, szürke szemsminkje legalább annyira védjegye, mint a ceruzaszoknya, amit nála gyakrabban talán senki sem visel. Imádja a talpig fekete szetteket, klasszikus szabású ruháinak azonban mindig ad egy kis csavart: simán felvesz áttetsző szoknyákat, kedveli az aszimmetrikus szabásvonalat, az alaposan felsliccelt ruhákat. Ja, és a magassarkút. Nélküle soha, sehova, egy tapodtat sem megy.

Mihalik Enikő valószínűleg a legtrendibb anyóst fogja megnyerni magának, ha szerelme, Vladimir Restoin Roitfeld megkéri a kezét; ő ugyanis Carine Roitfeld fia.

Julia Restoin-Roitfeld

Nem esett messze az alma a fájától. Carine Roitfeld lánya mára saját jogon is igényt tart a stílusikon jelzőre – már ha érdeklik a klisék egyáltalán. A Romy and the Bunnies webshop alapítója, amin keresztül modern (és pénzes) anyukáknak és gyerekeiknek kínál trendi alapdarabokat és interior cuccokat. Emellett persze modellkedett is, ahogyan azt egy csinos, divatvilágban forgó lányhoz illik, feltűnt luxusmárkák reklámjaiban és divatmagazinok címlapjain is.

Stílusa letisztult, nőies, sohasem közönséges, de tudja mennyi bőrt érdemes láttatni azért, hogy a szexi, vamp jelzőt megkapja ha kell. Inkább magassarkút hord, mint laposat és inkább szűk ruhát, mint bő szabásút. Szeret sminkelni, de nem esik túlzásokba, frizurájának is többnyire csak az okos vágás ad fazont, nem pörgeti túl a hajformázást.

Caroline de Maigret

Olyannyira kisujjában a francia stílus, hogy még könyvet is írt róla, ami aztán bestseller lett. Nem csoda, az erőlködésmentes párizsi stílus megtestesítője, aki szívesen keveri a luxust a fast fashionnel. Modell és zenei producer, aki inspirációit is elsősorban a zenéből nyeri. Öltözködésére jellemző a funkcionalitás, kedvenc alapdarabjai a farmer, a fehér blúz és a feliratos pólók, de szerinte fekete bőrdzseki nélkül sem gardrób a gardrób. A smink terén az abszolút minimál vonalat viszi, simán posztol magáról #nomakeup fotókat és még csak a hashtag-et sem dobja rájuk, hiszen kit érdekel, hogy nincs kisminkelve? Őt a személyisége határozza meg, nem a szemfestéke.

Charlotte Gainsbourg

Ha valakinek az anyukájáról nevezik el a világ legmenőbb táskáját, aki nem mellesleg kora egyik legünnepeltebb színésznője és stílusikonja (Jane Birkinről van szó), nehéz elkerülni, hogy ő maga is ne induljon el hasonló úton. A 47 éves zenész és színésznő igazi, szívbéli rocker és ez öltözködési stílusát is áthatja.

Frizuráját a legmenőbb vörös szőnyeges eseményekre sem bonyolítja túl és a sminkes dobozt sem borítja magára, persze ilyenkor szívesen bújik Chanelbe vagy Louis Vuittonba. Imádja a bőr cuccokat és a flittert, szereti a feketét és a fémesen árnyalatokat, de simán elvan egy fehér trikóban és farmerben is. Miniruhái sokszor kevesebbet takarnak testéből, mint Kylie Jennerből a sajátjai, megjelenése mégsem közönséges, sokkal inkább punkosan sikkes és tök laza.

Lou Doillon

Jane Birkin másik lánya, Charlotte Gainsbourg féltestvére sem kerülte el végzetét. Modellkedett többek között a H&M-nek és Isabel Marantnak, de zenészként is sikeres, mint ahogyan a színészkedést sem veti meg. A minimál smink iránti fixáció nála is tetten érhető (naná!), kócos tincseihez pedig rockos stílus társul. Nem a klasszikus szépség megtestesítője, ami francia nőként nagy mázli, másrészről pedig kit érdekel? Legtöbbünk nem az.

Kedveli a lezser cuccokat, ismeri a fehér blúzok varázsát, szívesen visel nadrágot, bőrdzsekit és sötét színeket. Inkább mokaszint választ mint tűsarkút, kardigán helyett blézert, skinny helyett pedig boyfriend farmert.

Ines de la Fressange

Első számú divatikonként ajánlom az ötven felettiek figyelmébe a francia topmodellt és üzletasszonyt, az arisztokrata származású Ines de la Fressange-t. Karrierje a ’70-es években kezdődött, ’83-ban ő volt az első modell, akivel a Chanel-ház exkluzív modellszerződést kötött. Alapított saját divatmárkát és írt bestsellert a párizsi sikkről, ami kategóriájában szintén alapműnek tekinthető.

Stílusára jellemző, hogy szívesen visel alakkövető blézert, farmerdzsekit, amikhez inkább húz egy kényelmes nadrágot, mint szűköcske szoknyát és a magassarkút sem erőlteti, bár kétségtelen, 180-as magasságához nincs is rá igen szükség. Vallja, hogy a nőknek saját magukért kellene öltözködniük, azért, hogy jól érezzék magukat és nem azért, hogy bizonyítsanak valamit. Hiszen ha jól érezzük magunkat, jobban is nézünk ki.

Emmanuelle Alt

A francia Vogue jelenlegi főszerkesztője híres róla, hogy gardróbja csupa klasszikus darabot tartalmaz. Tökéletes szabású blézereket, amikkel a farmer is elegánssá tehető, de egyik kedvence, a fekete bőrnadrág is remekül keverhető, vagy leopárdmintás kabátot, ami bármilyen szettet extrán dögössé tesz egy szempillantás alatt. Bár megtehetné, hogy hetente cseréli ruhatárát, híres róla, hogy szívesen variálja meglévő kulcsdarabjait. Kedveli a nadrágos szetteket, ebből is inkább a lezserebb szabású darabokat, a kiegészítők közül imádja az öveket, a kabátok esetén pedig tudja jól, megéri a befektetés egy jó minőségű, látványos darabba, az ugyanis gyorsan felteszi a koronát minden utcai megjelenésre.

A smink nála sem a Kardashian-féle full vakolatot jelenti, az bizony nem tartozik a párizsi sikk témakörébe. Haját sem bonyolítja túl, hosszú tincseit hasonlóan lazán viseli, mint listánkon szereplő honfitársnőinek zöme.

Garance Doré

Bloggerből vált nemzetközi stílusikonná, aki a street style fotózás mellé már felsorakoztatta a szépségápolás, életstílus és életvezetési tanácsadást is foglalkozásai sorába. Nem mellesleg divatillusztrátorként is tevékenykedik, akinek munkáit a legnagyobb divatmagazinok hozták már le, de számos luxusmárkával is dolgozott már együtt. Egyike a legelső divatbloggereknek, oldalát még 2006-ban indította el.

Stílusa enyhén maszkulin, saját bevallása szerint a kényelmet preferáló. Olyan szereléseket szeret viselni, amiben feszengés nélkül tud dolgozni, de bármikor felkaphat hozzá egy tűsarkút, ha épp egy fontos eseményre hivatalos, ahol “meg kell jelenni”. Épp ezért nem szereti a felesleges cafrangokat, a túl bőt, a túl díszest, a túl nehezet vagy bármi más módon túlzó ruhákat és kiegészítőket. Szimpatikus ugye?

Nem szereti a bebetonozott stílust, úgy véli, mind folyamatosan változunk, így érthető, ha ízlésünk is változik az idővel. Az öltözködés pedig az önkifejezés egyik legjobb eszköze, ami bátran lehet játékos. Meggyőződése, hogy a stílus nem pénz kérdése, inkább saját magunk ismerete kell hozzá. Tudnunk kell, kik vagyunk és mi áll nekünk a legjobban, majd foggal körömmel ehhez kell ragaszkodni és nem elcsábulni a leárazásokkor sem.

Vanessa Paradis

Kár lenne kihagyni a franciák kedvencét, Lagerfeld múzsáját, akire hazájában csak utolsó körben aggatnák rá a Johhny Depp exe jelzőt, hiszen annyi minden másért szeretik őt. Dolgozott már modellként, de énekesnőként még ismertebb és persze színésznőként is jeleskedik, mára pedig már lánya is a francia it-lányok sorát gyarapítja, akire legalább olyan fényes jövő vár, mint Vanessára.

Stílusa franciásan bohém, keveredik benne a vintage és a modern stílus, szívesen visel vörös szőnyeges eseményeken a ’20-as évek stílusából merítkező ruhákat, míg civilben kedveli a koptatott farmereket és a blézert, amihez gyakran visel kiegészítőként nyakkendőre hasonlító vékony sálat. Bár egyszer úgy nyilatkozta, nem sokat törődik a divattal és inkább csak úgy összedobja outfitjét, azért az esetek többségében egészen jó eredménnyel zárul a gardróbbéli ujjgyakorlat. Az erőlködésmentes jelző nála is felüti a fejét, és valóban, ő aztán tényleg nem az alapján vásárol, hogy mi a trendi, hanem mi tetszik meg neki.

Sminkjére jellemző, hogy szereti “pucéran” hagyni arcát, inkább csak ajakrúzst használ, az alapozót és a vastag sminket civilben nem favorizálja.