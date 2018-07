Egy arckrém nem krém. Így ápold a bőröd reggelente

Nem kell ettől megijedni, a valóságban csak annyiról van szó, hogy a szappan + arckrém kombót egy picit finomítjuk, javítjuk. Az ugyanis nem jó. Ebben a formában legalábbis biztosan nem.

1. lépés: arctisztítás

Hiába nagy divat a szappanos arctisztítás, a lúgos szappanoktól megemelkedik bőrünk pH-értéke, rendszeres használatuktól így nagy valószínűséggel lesz szárazabb és irritáltabb, pattanásosabb a bőrünk. A Krémmánián már többféle módon is foglalkoztak a témával, a lényeg, hogy szappan helyett válasszunk gyengéd lemosót, és ne sokkoljuk bőrünket jéghideg csapvízzel, helyette várjuk meg, míg langyosra vált a hőfoka.

Ne legyen cél a csikorgatóan tiszta érzés,az ugyanis károsíthatja az arcbőr természetes védőrétegét, és ismételten csak bőrirritációt okozhat.

2. lépés: tonizálás

Ennek a lépésnek a célja, hogy helyreállítsuk bőrünk pH-értékét, ami akkor is megborul egy kicsit, ha a legjobb lemosót használjuk, ezenfelül azonban még több más funkciót is adhatunk neki, attól függően, mire van szüksége bőrünknek.

Mivel a tonikok állaguknál fogva nem nehezítik el a bőrt, kihasználhatjuk tudásukat a hidratálás vagy hámlasztás terén is, egyre azonban nagyon ügyeljünk: semmiképp se tartalmazzanak alkoholt!

Az alkohol rettentően szárítja bőrünket, és e tulajdonságát nem úgy fejti ki, ahogyan azt a zsíros arcbőrűek szeretnék. Hanyagoljuk továbbá az olyan frissítő összetevőket is, mint a borsmenta és a menta, amelyek szintén irritálhatják az érzékeny bőrt.

3. lépés: szérumok

Többféle bőrprobléma kezelésére nyújtanak célzott megoldást, választhatunk anti-aging hatású retinolosat, aknés bőrre valót, antioxidáns, folthalványító C-vitaminost (ami még egy sor mást is tudhat) vagy hidratálót – tényleg bármilyen bőrproblémára találhatunk megfelelő készítményt, a beautyrajongóknak pedig remek terület ez arra, hogy lubickoljanak az izgalmas kreációkban.

Az arckrémekhez képest szintekkel több hatóanyagot tartalmaznak, nem véletlen, hogy pár csepp elegendő belőlük, és akár többfélét is használhatunk egymás után.

Ha reggelente nincs időd soklépéses rutinnal pepecselni, a szérumokat nyugodtan áttolhatod az esti műszakra is. Sőt, számos márka célzottan a lefekvés előtti arcápolás részeként célozza meg készítményeit, hogy azoknak az éjszaka folyamán bőven legyen idejük kifejteni hatásukat.

4. lépés: hidratálás

Számos hidratálókrémet találhatunk a piacon, ami a bőség zavarát kelti, de gyorsan lecsökkenthetjük a lehetséges variációk számát, ha néhány, számunkra hasznos alapelvet betartunk. Elsőként is legyen a bőrtípusunknak megfelelő: kellően könnyű, ha zsírosodásra hajlamosak vagyunk, és táplálóbb, ha száraz a bőrünk. Érzékeny bőrűek ügyeljenek rá, hogy ne tartalmazzon illatanyagot, alkoholt vagy más, potenciális bőrirritáló összetevőt,

amik amúgy is teljesen feleslegesek ezekbe a készítményekbe.

Helyettük legyenek benne vízmegkötő összetevők, mint a hialuronsav, a glicerin vagy a butilén-glikol, és az emolliensek közül olyanok, amiknek az a feladatuk, hogy lezáró réteget képezzenek a bőrön, így megakadályozzák, hogy a víz elpárologjon a bőr felső rétegéből. Ez utóbbiaknak elsősorban a száraz bőrre készült készítményekben fontos szerepelni, a zsíros bőrűeknek termelődik belőlük magától is elegendő. Rajtuk kívül érdemes csekkolni, hogy tartalmaz-e a kiszemelt krém antioxidánsokat és gyulladáscsökkentőket, amikből nyilván minél több szerepel, annál jobb.

Az összetevők ellenőrzése egyébként roppant egyszerű, a Krémmánia oldalán például pikk-pakk elolvashatjuk, melyik krém mit rejt magában, és még rövid magyarázat is van hozzájuk, melyik miért jó, vagy épp nem jó.

5. lépés: fényvédelem

Egyet nem érdemes keresgélni a hidratálókrémünk tégelyén, mégpedig az SPF számot. Bár több krém is tartalmaz már 10-15-ös faktorú fényvédőt, ami remek dolog, mégis azt mondjuk, jobb, ha egy valóban arcra készült, magas faktorszámú (SPF30-as körüli), az UV–A és UV–B sugárzás ellen is védelmet biztosító termékkel szerelkezünk fel

a káros napsugárzás ellen.

Ha a legforróbb nyári napokon mégis úgy érezzük, sok a két krém egyszerre, inkább a hidratálót hagyjuk el, a legtöbb fényvédő ugyanis tartalmaz ilyen összetevőt is. Ez esetben pótolhatjuk hatását hidratáló tonikkal, szérummal, nap végén pedig pluszban is kényeztethetjük bőrünket hidratáló maszkkal vagy egy alapos krémezéssel.

A ráncosodás egyik legfőbb okozója a káros napsugárzás, ezért jobban járunk, ha egész éven át óvjuk bőrünket, még a legfelhősebb téli napon is, mint ha tíz év múlva akarnánk kapkodva tenni valamit a sokasodó ráncok ellen.

6. lépés: primer

Sminkmentes napokon az előző lépésnél meg is állhatunk, ha azonban feltennék egy kis alapozót és más dekort az arcunkra, érdemes primerrel, vagyis sminkalappal kezdeni a munkát. Ennek funkciója abban áll, hogy egységesebbé, simábbá teszi a bőrfelszínt, így a sminkek is egyenletesebben oszlathatók el, valamint tartósabbak is lesznek.

Ezt a tulajdonságát szilikontartalmának köszönheti, ami szépen kitölti a kisebb ráncocskákat, így a korrektor, alapozó és a többi smink nem vagy jóval kevésbé ül bele.

Tudnak azonban ennél többet is ezek a készítmények: számos típus épp úgy tartalmaz hidratálókat, antioxidánsokat és emollienseket, mint a bőrápoló krémek, így segítségükkel plusz egy adag jósághoz is juttathatjuk bőrünket.

Saját bőrtípusunknak megfelelő, valóban hatásos és hasznos arcápolási rutint nem egyszerű felépíteni, pláne, ha még az elején járunk. Egy csomó mindennek érdemes utánanézni, az információáradat pedig hirtelen hatalmasnak és tök kínainak tűnhet. Épp ezért adjunk magunknak időt, és haladjunk a rutin felépítése során is lépésről lépésre.

Nem kell kapkodni, inkább tudjuk, mit akarunk elérni, és tudatosan vigyük végig tervünket.

Ne essünk abba a hibába, hogy bedőlünk egy jól hangzó marketingígéretnek, a valóságban pedig semmi sem történik, vagy még rosszabb lesz bőrünk állapota, mint előtte volt.

Ne a boltban kezdjünk utánanézni a dolgoknak, ott erre már nem nagyon van időnk. Csüccs le a gép elé, elő a mobilt a buszon vagy a metrón, és a Facebook felesleges görgetése helyett töltsük hasznosan szabad perceinket. Már csak azért is, mert kis utánajárással megkímélhetjük magunkat attól, hogy egy csomó pénzt kidobjunk az ablakon totálisan haszontalan készítményekre.