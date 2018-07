Felgyújtotta vendége haját a fodrász – videó

Meglehetősen sajátos technikával szabadítja meg vendégeit a töredezett hajvégektől JR D’Angeles kaliforniai fodrász: gyúlékony anyagot tartalmazó hidratáló szérumot fésül a hajukba, majd a hajvégeket meggyújtja egy öngyújtóval. Néhány másodperc égés után átfésüli a hajat és a töredezett végek leesnek. A szakember szerint mindebben az a pláne, hogy míg a hagyományos, ollóval végzett hajvágás csak újabb hajtöredezést okoz, addig az égetés lezárja a hajszálak végét.

A technikát bemutató videó forgatásán azonban a modell haja mintha a kelleténél jobban lángra kapott volna és bizony jókora darab leégett belőle…

A fodrász ugyanakkor azt állítja, hogy ura volt a helyzetnek. A modell nem volt veszélyben, hiszen előzőleg égés ellen védő krémmel kente be a nyakát és a füleit. Ráadásul egy vödör víz is be volt készítve.

Hozzátette, hogy a modell abszolút elégedett volt a végeredménnyel, és miután a videó felkerült a közösségi oldalakra, rengetegen kérik ezt a kezelést.

„Veszélyes, de láttam embereket, akik sokkal nagyobb károkat okoztak egy ollóval vagy sütővassal” – fogalmazott JR D’Angeles.

SWNS