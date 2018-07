Jennifer Lopez 49 éves lett – így fiatalodott az énekesnő az elmúlt húsz évben

Kim Kardashian sehol sem volt, amikor ő bár biztosítást kötött a fenekére, húsz éve saját jogon is a leghíresebb énekesnők között tartják számon, és színésznőként is tekintélyes életművet hozott össze. Jelölték Golden Globe-ra, és bár filmes szempontból a csúcson a 2000-es évek elején volt, azért még ma is el lehetne adni a nevével egy-egy romkomot, már ha készülnének még ilyenek. Jennifer Lopez 49 éves lett.

Ahogy annak örök emléket állított gigaslágerében, Jenny a telepről jött (Jenny From The Block), egész pontosan a New York-i Bronxból, és már egészen kicsi kora óta énekesnő és táncosnő akart lenni. Ennek érdekében kisebb klubokban kezdett el fellépni a húszas évei elején, és háttérszerepeket vállalt különböző klipekben.

Az áttörés 24 éves korában, 1993-ban jött, amikor szerepelt Janet Jackson That’s The Way Love Goes című dalának klipjében, majd a turnéra is elkísérte az énekesnőt. Innen már csak öt évet kellett keményen dolgoznia, míg összehozta első saját albumát, amelynek köszönhetően egyből a leghíresebb latin előadókkal kezdték egy napon emlegetni.

1995-ben kapta meg első jelentősebb filmszerepét a Pénzvonatban, amiben kapásból egy vágva is egyperces szexjelenetet kellett összehoznia Wesley Snipesszal, de a sikert legalább meghozta.

Mire első albuma megjelent, már nemcsak első házasságán volt túl, de egy Golden Globe-jelölést is begyűjthetett a Selena című filmjével.

A 2000-es évekbe a fél világ az ő számára táncolva lépett be, hiszen ekkor pörgött a toplisták első helyén a Waiting for Tonight, 2001-re pedig igazi világsztár lett. Három lemeze is megjelent két év alatt, a mozikban pedig ekkoriban ropogtattuk könnyes szemmel a pattogatott kukoricát a Szeretném, ha szeretnél és az Álmomban már láttalak alatt.

Közben a magánélete is szépen zajlott: 2001-ben másodszor is férjhez ment, Cris Judd-dal kötött házassága azonban csupán kemény kilenc hónapig tartott. Őt váltotta fel Ben Affleck, akivel másfél évig számítottak álompárnak.

Bár közben több filmje is megbukott, 2004-ben Richard Gere oldalán a Hölgyválasszal sikerült visszatornáznia magát, és közben a vörös szőnyeges események szempontjából is a legfelkapottabb hírességek közé tartozott.

Jennifer Lopez és Cris Judd (Fotó: Getty Images)
Jennifer Lopez és Ben Affleck 2002-ben (Fotó: Getty Images)

Nők milliói akartak olyan hajat és testet mint az övé, pláne ami a fenekét illeti. Ez utóbbi testrészére állítólag még ma is élő biztosítása van, a védjegyének számító kerek popsi aktuális értéke cirka 300 millió dollár.

Ruhái, ékszerei és úgy általában a komplett megjelenése vonzotta a címlapsztorikat, a 2000-es évek elején legalább annyira téma volt öltözködése, mint ma Meghan Markle-é. Ne csodálkozzunk hát, ha rövidesen, mikor a divattrendek újrateremtik a 2000-es évek stílusát, JLo ott lesz majd a legtöbbet emlegetett sztárok között.

De gyorsan tegyük hozzá, hogy azért a mai napig is vörös szőnyeges dívának számít, akinek Insta-oldalán milliók követik nyomon a JLo-s luxust és csillogást, amit profi szintre emelt az évtizedek alatt.

2002-ben mindenki olyan frizurát akart, mint amilyet ő viselt az Oscar-gálán (Fotó: ImageDirect)
Jennifer Lopez a 2004-es MTV Video Music Awardson (Fotó: WireImage)
Domenico Dolce és Stefano Gabbana múzsájaként a 2004-es MET-gálán, amire még Donald Trump is meghívást kapott. (Fotó: Getty Images)
Jennifer Lopez 2005-ben (Fotó: Getty Images)
Roberto Cavalli társaságában 2007-ben (Fotó: Getty Images)

2004-ben újabb házasság következett, méghozzá Marc Anthonyval, akivel hét éven át az első számú latin szerelmespárként ragyogtak. Úgy tűnt, a színpadon és a magánéletben is tökéletes egységet alkotnak: a latin szerető és az ő dívája. Bár valljuk be, azért JLo simán túlragyogta a férfit a kezdetektől fogva, azóta pedig az is kiderült, hogy jóval korábban tönkrement már házasságuk, mint hogy elváltak.

Ikreik, Emme Maribel és Maximilian David Anthony 2008-ban születtek. Az énekesnő és férje igyekeztek a lehető legtovább titokban tartani a várandósságot, ahogyan a gyerekeket is inkább csak mérsékelten mutogatták. Na nem annyira, mint mondjuk Ashton Kutcher és Mila Kunis a sajátjaikat, hiszen a kicsik már kétévesen a Gucci gyerekruháit reklámozták anyukájukkal, de kétségtelen, hogy az ablakba sem rakták ki őket minduntalan.

Nem csak ők számítottak akkoriban álompárnak: Katie Holmes és Tom Cruise társaságában, 2007-ben (Fotó: WireImage)
Férjével, Marc Anthonyval, várandósan (Fotó: Getty Images for IMG)
Jennifer Lopez a fiával (Fotó: instagram/jlo)
Jennifer Lopez a lányával (Fotó: instagram/jlo)

2011-es válása után JLo egyik háttértáncosa, az akkor 25 éves Casper Smart oldalán vigasztalódott. Emiatt egycsapásra pumaként, vagyis nála jóval fiatalabb pasival kikezdő nőként kezdték számon tartani, hiszen a srác akár a gyereke is lehetett volna, 18 év volt közöttük. Ettől függetlenül öt évig tartott kapcsolatuk, majd egy másik ifjú titánnal, jelesül Drake-kel is kavart, akivel 2016 végén még boldogan összebújós fotókat posztolgatott.

Drake karjaiban 2016 decemberében (Fotó: instagram.com/jlo)
Drake és JLo 2016 decemberében (Fotó: instagram.com/jlo)

Mindez azonban már a múlté, legalábbis egy időre, Alex Rodriguez baseballjátékos oldalán ugyanis, úgy tűnik, megtalálta a boldogságot, és valljuk be, az eddigi felhozatalt végignézve ők ketten tényleg össze is illenek.

Bár karrierjének nem tett jót Beyoncé és Rihanna megjelenése, Jennifer Lopeznek nincs oka panaszra. Rendületlenül turnézik, producere a múlt évben indult World of Dance tehetségkutatónak, nemrég sminkmárkát indított, és ki sem lehet robbantani a MET-gálákról, ami azt jelenti, hogy fontos arcnak számít. És eközben évek óta azt találgatja a világ, hogy tényleg a genetikai lottó nyertese-e, vagy végeztetett magán már pár plasztikai műtétet is azért, hogy ilyen csúcsformában legyen.

Bár ő sohasem erősítette meg az ilyen jellegű pletykákat, tényleg nehéz elhinni, hogy kizárólag étkezéssel és mozgással tudja mindezt elérni, még akkor is, ha köztudott, milyen kritikus és szigorú magával e téren. A mimikai ráncokra pedig még a heti hét edzés sem jelenthet megoldást.

Fotó: instagram/jlo
Fotó: instagram/jlo
Fotó: instagram/jlo

Akkor sem kell azonban máglyán elégetni, ha a pletykákról egyszer kiderül, hogy mind igazak. Jennifer Lopez énekesnő és celebritás, aki hangja mellett a testéből él – érthető, hogy mindent megtesz azért, hogy top formában legyen, mi pedig örüljünk, hogy tudja, hol a határ, és nem vált belőle agyonplasztikázott rém. 5-6 év múlva pedig az akkor tinivé érő gyerekei úgyis belépnek majd a sztárcsemetéknek fenntartott VIP-klubba, és a Z-generációnak már ők lesznek majd az idoljai, nem az anyukájuk.