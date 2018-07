Bármikor lehetnek Szex és New York-melleid

Az hagyján, hogy sok sorozatbéli ruhát és kiegészítőt ma is simán felvehetnénk – már csak amiatt is, mert az akkori divattrendek visszatérőben vannak –, de a Carrie karakterének testet és lelket adó színésznő, Sarah Jessica Parker a mai napig a nagyvárosi, néha bohém, sokszor kényelmes és mindenképp trendszetter öltözködés vezéralakja civilben is.

Mutatott már be saját cipőkollekciót, nemrégiben fekete menyasszonyi ruhákkal lepett meg mindenkit, most pedig egy irtó szexi melltartóhoz adta a nevét, ami ráadásul hamarosan nálunk is megjelenik.

Az olasz fehérneműmárka, az Intimissimi ugyanis Sarah Jessica Parkert választotta az új, félkosaras, szivacsos melltartója arcának (és testének), sőt magát a fehérneműt is a színésznőről nevezte el. A 100%-ban csipke Jessica melltartó pedig valóban nőies és dögös dekoltázst varázsol, köszönhetően a szivacsos megoldásnak és az alátámasztásnak.