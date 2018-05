Leg-leg-leg ruhák a cannes-i filmfesztiválról

Winnie Harlow

A topmodell ruhája ugyan első látásra egy tekercs szépen szabott alufóliára hasonlít, azért valljuk be, nagyon látványosra sikerült a Jean Louis Sabaji által tervezett, gigauszályos estélyi.

Frederique Bel

A francia színésznő sárga ruhája vibráló festővászonra hasonlított, amelyre a művész csak úgy foghegyről rásuhintott néhány pacát. Majd fogta piros festőpalettáját és a színésznő fejére tette.

Amber Heard

Amber Heard óriásvirágos Valentino ruhájának fénylő selyemből készült szoknya részéhez csodásan illett a zöld bársony felsőrész, ami már-már veszélyesen kivágottra sikerült, mégis olyan jól szabott lett, hogy villantásmentesen megúszta a színésznő az estet.

Nieves Alvarez

Nieves Alvarez pucérruhát vett fel a javából, az áttetsző anyag gazdag díszítése mégis gondoskodott róla, hogy a stratégiai pontokon kellőképp takarjon, ráadásul a topmodell sem volt rest, hogy melltartót vegyen alá. Hiába, azért egy Elie Saab couture ruha mégis csak egy Elie Saab couture ruha.

Araya A. Hargate

A thaiföldi származású színésznő idén is egy sor ruhacsodával örvendeztette meg a fotósokat, közöttük ezzel a luxusfüggönyként leomló Ralph & Russo darabbal. Bár a fenti fotón nem látszik, Hargate-nek saját kísérője is volt, aki a hosszú fátylat libbentgette úton-útfélen, hogy afféle couture angyalszárnyaknak tűnjenek.

Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o tollas Christian Dior ruhája maga volt a hófehér csoda, amelyet a felsőrész geometrikus mintás varrásai csak még izgalmasabbá tettek.

Josephine Skriver

A gyönyörű modell babakék, aszimmetrikus estélyi ruhája egy Giambattista Valli Haute Couture darab volt, amelyet a finom virághímzések csak tovább lágyítottak. Mesés darab, amibe nem is lehet belekötni. Mondjuk a hölgy frizurája lehetett volna egy kicsit alkalomhoz illőbb.

Cate Blanchett

Hát igen, ha valaki, Cate Blanchett biztosan tudja, hogyan kell jó érzékkel kiválasztani a leglátványosabb és legkülönlegesebb couture darabokat. Személyre szabott, virágos Mary Katrantzou ruhája egy kifutói darab volt némi átalakítással, és meg kell hagyni, őrülten jól állt rajta.

Bella Hadid

A tavalyi etap után idén egészen sok ruha borította Bella testét, például ez a Christian Dior Haute Couture estélyi, amely púderrózsaszín álomként ragyogott rajta.

Deepika Padukone

Ha nemzetközi hírnevet akarsz szerezni, viseld az est leglátványosabb ruháját. Valahogy így is szólhatott a tanács, ami alapján Deepika Padukone indiai színésznő kiválasztotta ezt az élénk pink Ashi Studio couture darabot, ami lehetett volna gigászi ruhaszörny is, de végül valóban az est egyik legizgalmasabb darabjává vált.

Jasmine Tookes

Nem sokan választottak vörös estélyi ruhát idén, de a Victoria’s Secret topmodellje egyike volt a keveseknek. Igaz Zac Posen ruhája nagyjából bármilyen színben gyönyörű lett volna a remekbe szabott fazonnak köszönhetően, a klasszikusan vadító árnyalat azért mégis telitalálat volt.

Elsa Hosk

A topmodell dupla masnis Alberta Ferretti ruhája szépen példázta, hogyan lehet egy földig érő ruha akkor is szuperszexi, ha az nem átlátszó anyagból készült. A púderpink estélyi ha nem elég az ámuldozáshoz, érdemes egy pillantást vetni többsoros gyémánt nyakékére és a hozzá illő karperecre is, amelyek szintén mesés műalkotásként ragyogtak.

Aishwarya Rai

Az indiai színésznő egyike azoknak a hírességeknek, akik imádnak drámai outfitekbe bújni a vörös szőnyeges eseményekre. Ennek ismét szemtanúi lehettünk, lila uszályos Michael Cinco ruhájában ő játszotta az est mesebeli pillangóhercegnőjét.

Bruna Marquezine

A színésznő egy kis párizsi sikket hozott a vörös szőnyegre, a pöttyös Philosophy di Lorenzo Serafini estélyi képében. A ruha báját csak fokozta a több sornyi fodorral díszített szoknyarész, amely nélkül az öltözék akár még snassz is lehetett volna az alkalomra.

Izabel Goulart

Izabel Goulart ruhája gyakorlatilag egy tükörfényes rátétektől ragyogó body volt hozzá illő uszállyal, azt azért mégis kellő eleganciával viselte. És hát miért is szólnánk meg érte, ha ilyen lábaink lennének, mi sem győznénk őket mutogatni.

Bella Hadid

Íme a crop top fazon nagyestélyis változata, Bella Hadid interpretálásában. A csillogó fekete ruhát egyébként Julien Macdonald tervezte, amelynek érdekes módon a hosszú ujjrészek adnak annyi zártságot, hogy fel sem tűnik: Bella mellei épp csak aláférnek a felsőrésznek.

Araya A. Hargate

Íme egy újabb eset, amikor Araya A. Hargate kiélte a vörös szőnyegen kislánykori álmait, és sütibabának öltözött. Ezúttal a habos-babos ruháért a Giambattista Valli divatház volt a felelős, amitől egy valódi haute couture darabot viselt a színésznő.

Alessandra Ambrosio

Ahhoz képest, hogy filmünnepély volt, a modellvilág színe-java is meghívást kapott a bemutatókra, köztük Alessandra Ambrosio is, akit leginkább mint Victoria’s Secret modellként ismerhetünk. Fekete, áttört mintás, gazdagon hímzett ruhája maga volt a csoda, bár egy Zuhair Murad couture estélyitől nem is vártunk volna kevesebbet.

Winnie Harlow

Tavaly a királykékre, idén az élénk smaragdzöldre esett a választása a topmodellnek, már ami a szatén estélyi ruhák kiválasztását illeti. A magasan felvágott, ejtett vállú ruhaszépséget a Ralph & Russónak köszönhette.

Sonam Kapoor

A bollywoodi filmcsillag, Sonam Kapoor akár az oltár elé is állhatott volna, ruhája ugyanis konkrétan menyasszonyi ruha volt, még ha a felsőrész iciri-picirire is sikerült.

Bella Hadid

Bella Hadid Elie Saab ruhája olyan káprázatos volt, hogy az ezüstösen ragyogó kifejezés nem is elég jó rá, inkább gyémántként tündökölt a sok apró rátétnek köszönhetően. A nyakmegoldástól elöl viszonylag zárt ruha hátul szinte fenékig kivágott volt, a pontot az i-re pedig egy vékonyka testlánc tette fel, ami szinte láthatatlanul ívelte át fedetlen hátát.

Cate Blanchett

Még hogy a fekete garbó snassz! Cate Blanchett bebizonyította, hogy egy zárt, hosszú ujjú felsőben is lehetünk őrölten csinosak, divatosak, vonzóak és szexik egyszerre – nem kell hozzá más, mint egy kellően élénk, tűpontos színválasztású szoknya. Mint ez a Givenchy.

Liu Wen

Nehéz hová tenni Liu Wen, a legnépszerűbb kínai topmodell ruhaválasztását. A sárga színű Bottega Veneta ruha igaz, hogy kifutói darab a fekete melltartóval együtt, mégis olyan, mintha csak egy remekbe szabott háziköntöst kapott volna fel magára indulás előtt. A postáért kimenni jó, de azért Cannes-ba ez egy picikét kevés.

Vanessa Paradis

Chanel haute couture ruhája a legapróbb részletekig csillogásból épült fel: nem csak az anyag volt ezüstösen ragyogó, de azt számtalan kisebb-nagyobb kő, flitter és hímzés is tovább gazdagította. Persze, annak, aki évekig volt Karl Lagerfeld múzsája, kijár az istennői megjelenés.