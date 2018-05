24 éve hunyt el Jackie Kennedy, 10 máig divatos ruhájával emlékezünk rá

Pontosan 24 éve, 64 éves korában hunyt el Amerika valaha volt legnépszerűbb first ladyje, Jacquelin Kennedy Onassis. Generációja asszonyai számára ő volt az első számú stílusikon, akinek gardróbja még ma is megállná a helyét. Tíz ruhájával emlékezünk meg róla, amelyek tökéletesen illeszkednének a mostani divattrendekbe is.

1.

Divatérzékenységét nem a jegygyűrű hozta életébe, fiatal lányként is ízléssel válogatta össze ruhatárát. A hajadon Jacqueline Bouvier 1951-ben, Velencében viselt átlapolós felsőjét és répaszárú nadrágját örömmel felvennénk akár most azonnal.

2.

A Chez Ninon által tervezett fekete bársony felsőrészű, fénylő, sárga selyemszoknyás estélyi ruha bármelyik vörös szőnyeges eseményen megállná ma is a helyét. A matt és fényes anyag kontrasztja, a letisztult szabásvonal és a hangsúlyos, masnis derékrész gyönyörű összhangban van, pedig 57 évvel ezelőtt, 1961-ben viselte az egykori first lady ezt a ruhát.

3.

Az 1962-ben viselt, Guy Douvier által a Christian Dior számára tervezett halvány pink estélyi ruhából merített már ihletet Gwyneth Paltrow is 1999-ben, mikor hasonló ruhában vette át Oscar-díját, de Saoirse Ronan tavalyi, púderrózsaszín Oscar-gálás ruhája is ezt a letisztult eleganciát képviselte. Jackie Kennedy egy hivatalos vacsora alkalmával viselte a csodás estélyit a Fehér Házban.

4.

A fényes és matt anyagok kontrasztjára épült ez az egyenes, hosszú szoknyával készült estélyi ruha is, amelyet a virágdíszítések tesznek különlegessé. A stóla, amelyen a szoknyarész mintázata köszön vissza, királynői palástként borul vállára, az egész szettből talán a felkarig érő kesztyűk az egyetlenek, amelyeket lehagynánk, ha mi is viselhetnénk ezt az öltözéket. Jacquelin a Mr. President című musical 1962-es premierjére vette fel a ruhát, amelyet az akkori szaúdi királytól kapott ajándékba. Az eredetileg zöld bársony felsőrészt később pink selyem organzára cseréltette.

5.

Szintén 1962-ben viselte ezt az aszimmetrikus pántú Oleg Cassini estélyit, mikor férjével a Nobel-díjasok tiszteletére adtak díszvacsorát a Fehér Házban. Oleg Cassini amerikai designer volt az, akinek Jackie a leginkább köszönhette jellegzetes öltözködési stílusát, és akinek ruhái után ma is megfordulnának az emberek.

6.

1963-ban, egy nappal azelőtt, hogy John F. Kennedyt lelőtték, Texas államba érkezésükkor viselte ezt a rövid ujjú, peplum fazonú felsőrésszel készült kosztümöt. Az enyhén magasított nyak és a decens, fekete öv ugyan konzervatívvá teszi az öltözéket, de a letisztult szabásvonalnak köszönhetően így sem unalmas, sokkal inkább fiatalos fazon, amely bárkiből komoly üzletasszonyt farag – legalábbis ránézésre.

7.

A méretre szabott, ujjatlan gyapjúruha igazi klasszikus és egyben időtlen szabásvonallal készült, amit ma is megtalálhatunk minden magára adó ruhamárka kínálatában. A fekete szegély és derékrész decensen elegánssá, az enyhén A-vonalú fazon és térdig érő hossz pedig kényelmessé teszi a ruhát, amelyet Jackie Kennedy 1962-ben viselte egy Fehér Házban tartott eseményen.

8.

Negyvenedik születésnapját Athénban ünnepelte második és valamivel hűségesebb férje, Arisztotelész Onassis társaságában. Az esti mulatságra viselte ezt a mintás miniruhát, amihez hosszú gyöngysort és méretes függőket párosított. A mell alatt szabott ruhácska manapság is tökéletes nyáresti szerelés lehetne, pedig jó pár nyár eltelt már 1969 óta.

9.

Tízes listánk egyik legnagyobb kedvence ez a sárga, ujján hasított ruha, amibe egyszerűen lehetetlen belekötni, főleg hogy a napsárga szín idén nagyon divatos is. Jackie 1975-ben viselte a New York-i Metropolitan Operaház egyik előadásán, kiegészítőként pedig a napsárga árnyalathoz illő, csillogó clutchot és fülbevalót választott.

10.

Sötétkék, térdtől bővülő szárú nadrágja és a színben passzoló mintás blúz minden nagyvárosi nő ruhatárában helyet foglalhatna, hiszen irodai viseletként és sikkes belvárosi korzózásokhoz is tökéletes választás. Jackie-t 1976-ban a londoni Heathrow repülőtéren fotózták le benne.