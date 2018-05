A Google shoppingbarát képkeresőt fejlesztett

Régóta gyötrő kínunkra kínál gyógyírt hamarosan a Google: mindenkivel (na jó, a többséggel biztosan) előfordult már, hogy az utcán sétálva megtetszett a szembejövő csaj táskája. Hogy a buszon az épp felszálló lány pon-to-san olyan cipőt viselt, amilyet hetek óta keresünk.

Ilyen esetekben azonban kevesen vannak, akik fogják magukat és megkérdezik az illetőt, hol vette, a többség inkább csak csendes kínok közt konstatálja a helyzetet.

Nos, ezentúl nem kell búslakodnunk, elég, ha lefotózzuk az adott ruhát vagy kiegészítőt, és az új applikáció, a Style Match segítségével megkeressük. Az alkalmazás a Google Lens részeként lesz elérhető – ez utóbbi az a mesterséges intelligenciára épülő program, ami képes felismerni, hogy egy adott fotónkon mi van, és a Google kereső segítségével minden létező információt összegyűjt róla. Legyen ez természeti jelenség, állat, növény vagy bármilyen tárgy.

A Lens-t az Android tulajdonosok körében már elkezdték elérhetővé tenni és a hírek szerint az év során már minden Android rendszeren futtatható lesz, így jó eséllyel a Style Match-re sem kell sokat várnunk.

Ennek lényege a Lens továbbgondolása: nem csak információkat gyűjtöget egy ruháról, cipőről vagy más kiegészítőről, amit a fotó segítségével megmutatunk neki, de azt is kideríti, hol lehet az adott darabhoz hasonlót megvásárolni.

Hasonló applikációt már több más tech cég is megpróbált fejleszteni, köztük az ASOS online divatáruház is, ami még fast fashion óriás ZARA-t is képes megszorongatni. A divatcég múlt évben bővítette applikációjának kereső funkcióját ebbe az irányba: a fotónkon szereplő ruhára vagy kiegészítőre hasonlító termékre tesz ajánlást, saját adatbázisát használva. A kereső egészen jól működik, okossága pedig a Google-t is megihlette: saját appjának ugyanis ugyanazt a nevet adta, mint korábban az ASOS: Style Match.

Míg azonban a divatmárka alkalmazása csak saját adatbázisában tud keresgélni, a Google a teljes világhálót használja fel villámgyors böngészéséhez, nem csoda, hogy nagy az érdeklődés a fejlesztés iránt.

Az egyéniség és egyediség fölött őrködő szakértők azonban aggódnak is a fejlesztés miatt: az ehhez hasonló kezdeményezések ugyanis épp ahhoz adnak mankót, hogy saját stílusunk megtalálása helyett szimplán csak lemásoljuk másét, ez pedig az amúgy is fast fashion diktálta öltözködési kultúra ellaposodásához vezethet.