Fényvédelem tetőtől talpig

Arcra

Vichy Idéal Soleil 3 in 1 Tinted Anti-Dark Spots Care SPF50

Fizikai és kémiai fényvédő összetevőket is tartalmazó, színezett formula, amely a benne található ásványi pigmenteknek köszönhetően kiegyenlíti az arcbőr színét. Hipoallergén formula, érzékeny bőrre is használható. Az arckrémektől megszokott 50 ml-es kiszerelésű, gyógyszertárakban elérhető újdonság.

Ziaja Med SPF50+ Matifying Cream

Kémiai fényvédő, mely hidratáló tulajdonságokkal és magas fényvédő hatással rendelkezik, zsíros és kombinált bőrre kifejlesztve. A könnyen leégő és fényallergiás, érzékeny bőrre is használható, valamint alkalmazható dermatológiai kezelések és esztétikai gyógykezelések után. Hatékonyan felszívja a faggyúfelesleget, és láthatatlan, matt réteget képez.

Yves Rocher Elixir Jeunesse regeneráló fényvédő pajzs SPF30

Fényvédővel turbósított arcápoló, amely nemcsak az UV-sugárzástól védi a bőrt, de a finom mimikai ráncokkal szemben is felveszi a kesztyűt. Védi a bőrt a légszennyezettség káros hatásaitól is.

Uriage Termál fényvédő arcpermet SPF30

Termálvizes fényvédő permet, mely hidratál, és erősen véd az UVA/UVB sugárzástól. Az UV-védelem mellett feltölti a bőrt Uriage termálvízzel, amely kivételesen gazdag ásványi anyagokban, nyomelemekben és antioxidánsokban, erősíti a bőr barrier rétegét, hidratál, gátolja a bőr kiszáradását, nyugtat és véd a környezeti hatásoktól.

Sun Sensitive Invisible Compact Cream SPF50

Kompakt dobozkás kiszerelésű fényvédő készítmény, mely védi a bőrt, és mellette fénylő, egészséges színt kölcsönöz. Matt finisű, selymes textúrájú készítmény, mely összetevőinek köszönhetően csökkenti a bőrpírt. Az ún. Full Light Technologynak köszönhetően a napsugarak 100 százalékát veszi célba a bőr védelme érdekében, vagyis az UVA-, UVB-, a látható és infravörös fénysugarak ellen is véd.

Omorovicza ásványi fényvédő SPF30

Fizikai fényvédő cink-oxid és titán-dioxid kombinációjával, mely anélkül nyújt széles spektrumú védelmet az UVA/UVB sugarak ellen, hogy eltömítené a pórusokat vagy irritációt okozna. Érzékeny bőrre is alkalmazható, ragyogó, mégis puha, matt hatású a bőrön. Megakadályozza az agresszív szennyező anyagok bőrre kerülését, ugyanakkor a (nagy mólsúlyú) nátrium-hialuronát segítségével, mely védőréteget képez a bőr felszínén, biztosítja, hogy a bőr könnyebben őrizze meg nedvességtartalmát.

NIOD Survival 10

SPF10 (PA+++) fényvédelemmel ellátott fizikai fényvédő pipettás kiszerelésben. Nem színezett formula, azonban a benne lévő karotinoidok a világos textíliát megszínezhetik, így érdemes öltözködés után feltenni. Sötétebb arctónusra ajánlott, a Fitzpatrick bőrtónus skálán belül: V és VI, a ténylegesen tesztelt SPF a Survival 10 esetében 13,7 értékű, mely az UVB-sugarak 90%-át blokkolja.

Testre

Eisenberg Sublime Tan Anti-Ageing Body Sun Care SPF15

Kémiai fényvédő újdonság testre, ránctalanító hatással. Könnyű emulzió, mely jól eldolgozható, és azonnal felszívódik; innovatív, láthatatlan, széles spektrumú szűrőkkel dúsítva, amelyek kettős védelmet biztosítanak az UVA/UVB sugarak ellen.

La Roche-Posay Anthelios Pocket Kids Sun Cream SPF50+

Zsebbarát és táskabarát fényvédő fluid gyermekeknek. Kisméretű kiszerelése direkt az utazásokhoz, sétákhoz, hétköznapi játszóterezésekhez lett kialakítva, ultra kompakt, „Tic-Tac” nyitású. Könnyedén, gyorsan eldolgozható, nem hagy ragacsos érzetet, miközben nagyon magas, SPF 50 fényvédelemmel bír.

Sun Sensitive Delicate Soothing Milk SPF50

Magas fényvédelemmel bíró naptej,mely a a napsugarak 100%-át veszi célba a bőr védelme érdekében (UVA + UVB + látható + infravörös fény). Vízálló formulájú, összetevőinek köszönhetően csökkenti a bőrpírt, érzékeny bőrűek is használhatják.

Vichy Idéal Soleil Solar Protective Water SPF30

Széles spektrumú fényvédő, mely arcra és testre is alkalmazható. Vizes formulájának köszönhető pillekönnyű, gyorsan felszívódó, egyszerűen eldolgozható készítmény, mely nem hagy kellemetlen, ragacsos érzetet maga után, és a ruhát sem színezi meg. Hidratáló összetevőket is tartalmaz, érzékeny bőrűek is használhatják.

Garnier Ambre Solaire Spray Protector SPF 30

Hidratáló naptej praktikus, spray kiszerelésben, magas, SPF30 fényvédelemmel. Könnyen eldolgozható formulájú, kémiai fényvédő, mely kisebb arányban fizikai fényvédőt is tartalmaz. Fehér, könnyed állagú, nem színezi meg a ruhát.

Napozás utáni készítmények

Lancaster Instant Cooling Mist

Spray kiszerelésű napozás utáni készítmény, mely nemcsak nyugtatja és hidratálja a bőrt, de formuláinak köszönhetően a barnaság megőrzését is segíti. Könnyen használható, egyenletesen eloszlatható a bőrön, állagának köszönhetően pillanatok alatt felszívódik.

Garnier Ambre Solaire After Sun Lotion

Aloe verát is tartalmazó, hidratáló és bőrnyugtató ápolókészítmény. Hűsítő érzetű és kellemes illatú testápoló, mely könnyen, gyorsan eldolgozható a bőrön, és jól felszívódik.