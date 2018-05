Kylie Jenner kisbabája 250 ezres cipőt kapott

Az persze sejthető volt, hogy a dollármilliomos létbe beleszületett kislány szülei nem verik majd fogukhoz a garast, ha a csemete öltöztetéséről van szó, azért mégis megdöbbentő, milyen feleslegesen hatalmas a luxus, ami körülveszi.

Most épp Giuseppe Zanotti, a neves cipőtervező küldött számára egy névre szóló, egyedi sportcipőt, ami tényleg nagyon aranyos és biztosan első osztályú a minősége is, de érthetetlen, minek egy kisbabának designer cipellő, amiből a legolcsóbb típus ára is 80 ezer forint felett kezdődik.

Azon kívül, hogy: csak, mert megteheti.

Igaz, egy olyan családban, ahol apuka luxus sportautót vesz anyukának annak örömére, hogy megszületett a gyerekük, és az unokatesók sem aprózzák el a dolgot, nem kell csodálkozni, ha Stormi is a legpazarabb cuccokban nő fel. Ezt ráadásul nem is úgy vették neki, hanem kapták, egy rakat más, névre szóló designer ruhával, cipővel és kiegészítővel együtt.

A luxus márkák ugyanis nem győzik küldözgetni kedves kis ajándékaikat a kislánynak, remélve, hogy azokról egy-két fotó az instán köt ki. Nos, a Zanottinak bejött a számítása, a kép posztolása után biztos, hogy az egekbe szökik a gyerekcipőkre érkező rendelések száma.