Karl Lagerfeld hajót épített, Palvin Barbi duzzogott

A díszlet mindazonáltal érthető, ha már egyszer a tenger, a hajózás ihlette a 2018/19-es Cruise kollekciót, miért is aprózná el a dolgot? Oda bizony kell egy hajó is.

Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) által megosztott bejegyzés, Máj 3., 2018, időpont: 12:04 (PDT időzóna szerint)

Hogy mennyibe kerülhetett az ideiglenes műalkotás felépítése, meg sem merjük tippelni, de lehet, hogy a divatház még így is pénzénél volt: a Cruise kollekciókat ugyanis a luxusmárkák jellemzően valamilyen aktuálisan felkapott nyaralóhelyen, egzotikus környezetben, de mindenképp jó távol a központtól szokták megrendezni. A francia politikai vezetőséggel egyeztetve azonban pár hónapja bejelentették a legnagyobb helyi divatházak (a Chanel, a Louis Vuitton, a Dior) és a Gucci, hogy Franciaország kellőképp különleges hozzá, hogy helyben tartsák meg eseményeiket.

Így került hát sor rá, hogy egy mini-Titanic épült a divatbemutatóra Karl kedvéért, amely egyébként a VIP after partynak is helyet adott, amit hál’ Istennek a prominens meghívottak nem győztek szétfotózni.

Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) által megosztott bejegyzés, Máj 4., 2018, időpont: 3:28 (PDT időzóna szerint)

@justinebleicher által megosztott bejegyzés, Máj 6., 2018, időpont: 2:29 (PDT időzóna szerint)

DARIA (@daria_i_s) által megosztott bejegyzés, Máj 5., 2018, időpont: 2:25 (PDT időzóna szerint)

Berthe Berthelot Verhauven (@emmaberthelot) által megosztott bejegyzés, Máj 6., 2018, időpont: 10:19 (PDT időzóna szerint)

A hajó természetesen utalt a divatház alapítójára is, az ugyanis nevét Coco Chanel franciaországi villája, a La Pausa után kapta. A villa történetének pedig még magyar érdekeltsége is van: a ’30-as években építtetett exkluzív otthont Chanel 1953-ban Révész Imre magyar származású könyvkiadónak, egyben Winston Churchill jó barátjának adta el.

Hogy kerül a képbe Palvin Barbi?Nos, a magyarok Barbija ott volt a divatbemutatón, mit ott volt, ő is az egyik topmodell volt, aki bemutatta a ruhákat. A modellektől megszokhattuk már, hogy legtöbbször olyannyira közönyös arccal vonulnak a kifutón, mintha minimum kín lenne számukra megtenni azt a pár lépést – hát, Barbi még Insta-oldalán is megosztotta: a faarc nála is megvolt, olybá tűnt, mintha épp azon durcáskodna, hogy lekéste luxus-óceánjárója indulását.

A legfranciább sapka, a barett főszereplésével készített, tengerész stílusú kollekciót itt tudjátok megnézni: