Jön a lapos cica és a partiállat – napszemüvegdivat, 2018 nyár

Neon részletek, tükröződő felületek, őrült formák közt visz az út a nyárba, amin velünk tart a Vissza a jövőbe gigászi szemellenzője, és minden retrofuturisztikus megoldás az extra lapos típusoktól a sportos plasztikcsodákig.

Téglalapkeretek

Minden trendszetternek kötelező legalább egy lapított, négyszögletes napszemüveget beszereznie, ezek ugyanis a legdivatosabb fazonok közé tartoznak. Bella Hadidtól Kendall Jennerig már minden modell és celebritás magáévá tette a trendet, amiről, úgy tűnik, kár lenne lemaradnunk.

Játékos giccs

Ez a trend nélkülöz minden visszafogottságot és minimalizmust, és jó eséllyel ennek a darabjai közül kerülnek majd ki a fesztiválszezon menőségei is. A méretes strasszkövekkel kirakott típusok (Dolce & Gabbana, Miu Miu), valamint a vidám nyomtatott mintás változatok (Versace) egyaránt népszerűek, de a keretformák terén is sok helyütt gurult el a gyógyszer (Gucci). Partiarcoknak kötelező.

Lapos cicaszemüvegek

A cicaszem formájú napszemüvegek idén extravagáns, futurisztikus stílusban érkeznek hozzánk. A vezérpéldányokat a Louis Vuitton és a Prada kifutóján láthattuk, hegyes, nyújtott formájukba cseppent némi Mátrix-fíling is, de a Topshop Unique vastag keretes megoldásai is hasonlóan látványosra sikerültek.

Sportos vonalak

A Fenty X Puma által diktált trend szerint a ’80-as évek bajszos bringásaitól, síelőitől lenyúlt sportos fazonok nagyon divatosak lesznek, Stella McCartney változatai pedig abszolút hozzák hozzájuk a ’90-es évek stílusát is. A tükröződő lencse alap, a neon szemüvegkeret pedig kötelezően ajánlott. Még Karl Lagerfeld is belevitt egy adag sportosságot a Chanel kollekciójába, a rejtett keretes szemellenzők a Vissza a jövőbe II. kellékei is lehettek volna.

Színes lencsék

Mit érne a fene nagy retróláz, ha nem jönnének divatba a színes napszemüveglencsék? Rózsaszín (Dolce & Gabbana), sárga vagy akár kék lencséken (Versace) keresztül is tekinthetünk a világra, amikhez nagyon jól tesszük, ha valamilyen extrább fazont választunk – nagyjából bármelyiket a fent bemutatottak közül.