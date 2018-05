Retus nélkül reklámoz fürdőruhát a plus size modell

Retus nélküli fotókon mutatja meg testét a maga valójában Ashley Graham plus size modell Swimsuits For All legújabb kampányában. A fotósorozat koncepciója az volt, hogy úgy tűnjön, mintha paparazzik kapták volna le a modellt strandolás közben.

„Ez a kampány más, mint bármelyik, amelyikben dolgoztam a karrierem során. Remélem, ezek a képek szilárd hitet gyújtanak mindenkiben, hogy boldog legyen a saját testében, élvezze a pillanatot, és ne törődjön azzal, hogy ki nézi” – fogalmazott Ashley Graham.

