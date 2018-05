Ha egy kicsit is érdekel a divat, ezt a filmet látnod kell!

Az egész divatvilág a lábai előtt hevert, nevét viselő divatházának kollekciói oly merészek, korukat megelőzőek, divatbemutatói annyira forradalmiak és színpadiasak voltak, hogy örökre beírták nevét a divattörténelembe.

Cirka húsz évvel megelőzve korát, már 1998-ban amputált lábú modelleket engedett a kifutóra. Ami akkor még lázadó performansznak számított, mára alapelv lett: a szépség sokszínűségének ünneplése végre megkerülhetetlen a divat világában.

Talán ennél is felejthetetlenebb az 1999-es tavaszi-nyári kollekció bemutatója, amelynek végén Shalom Harlow modell hófehér ruháját két ipari robotkar fújta le festékkel. A robotok megkoreografált mozgása és a modell spontán reakciói egészen különleges tánccá forrtak össze, amiben erőszak, kényszer és szexualitás egyaránt kifejezésre jutott.

Alexander McQueen azonban minden siker és szakmai elismerés ellenére szorongó volt és depresszióra hajlamos, halálát megelőzően is volt már öngyilkossági kísérlete. Lelki problémái elől a drogok világába menekült, de ott sem talált megnyugvást, vélhetően édesanyja halála volt az utolsó csepp a pohárban. 2010. február 11-én, negyvenéves korában felakasztotta magát.

Nyolc évvel a halálát követően most film készül munkásságáról. A McQueen című dokumentumfilm bemutatja teljes tervezői karrierjét: hogyan lett névtelen senkiből a divatvilág ünnepelt sztárja, közben megpróbálkozik azzal is, hogy McQueen szomorú lelkébe is belelássunk, megértsük rég múlt gondolatait, érzéseit, amelyek kollekcióit is formázták. Hozzá kell tenni, McQueen és én címmel 2011-ben már készült egy hasonló tévéfilm, a mostani, mozikba szánt alkotás azonban a hírek szerint túltesz a halála után gyorsan összerakott mozgóképen.

A film első, hosszabb előzetese most jött ki, és meg kell hagyni, nagyon érdekesnek tűnik. A mozikba nyáron érkezik, úgyhogy divatrajongók, felkészülni!