Meghan Markle hasonmása is ott lesz a királyi esküvőn

A 35 éves Sarah Mhlanga elképesztően hasonlít Meghan Markle-re, mégsem ennek a hasonlóságnak, hanem az édesanyjának, Debra Greennek köszönheti, hogy személyesen is jelen lehet majd a királyi esküvőn. Greent ugyanis jótékonysági munkája elismeréseként korábban a Brit Birodalom Érdemrendjének tiszti fokozatával tüntették ki és így egyike annak az 1200 vendégnek, akiket meghívtak a május 19-i ceremóniára. Debra egy kísérőt is magával vihet, ő pedig a lányát választotta.

A kétgyermekes Sarah egyébként maga is színésznő, illetve tavaly óta Meghan Markle profi hasonmásaként is dolgozik. Több ezer fontot keres azzal, hogy fotózásokon vesz részt vagy különféle eseményeken jelenik meg. Mindemellett előfordul, hogy az utcán is összetévesztik Meghan Markle-lel.

mirror.co.uk