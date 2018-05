Rihanna bugyijába mindenki belefér

Már márciusban is felröppent a hír, hogy az énekesnő ebbe az irányba tervezi építgetni divatbirodalmát, mindeddig azonban semmilyen részletet nem lehetett tudni róla. Most végre elérkezettnek látta az időt, és elkezdte csepegtetni virtuális információmorzsáit, amelyek alapján egy meglehetősen szexi kollekció elé nézünk.

Rihanna azt is elárulta, hogy fehérneműi éppúgy, mint sminkmárkája, az inkluzivitás jegyében készülnek: míg alapozóit extrém széles színskálán tette elérhetővé, addig a bugyik és melltartók méretkínálata lesz minden igényt kielégítő. Az alsóneműk XS-től 3XL-ig készülnek, a melltartók pedig 70A-tól 100DD-ig.

A kollekciót Rihanna ugyanazzal a céggel csinálja, mint amelyikkel Kate Hudson is sikerre futtatta sportmárkáját, sőt még a árusítás módja is hasonló lesz: éves tagsághoz kötik a bugyishoppingot, amiért cserébe különféle kedvezményeket és ingyenes szállítást kapnak majd a vásárlók. A május 11-én induló kollekció az eddigi fotók alapján szexi csipkés és letisztult, sportos változatokat is tartalmazni fog.