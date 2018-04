Néhány részletet már bemutattunk az idei esküvői trendekből, most pedig jöjjön a főfogás, a menyasszonyi ruhák divatja!

Csipetnyi fekete

Míg Sarah Jessica Parker szerint egy teljesen fekete ruha is tökéletes választás a Nagy Napra, a trendek ennél azért visszafogottabban kezelik a kérdést. Az ajánlások szerint sem kell félni a fekete színtől, azonban érdemes kiegészítő árnyalatként tekinteni rá, mondjuk egy öv (Marchesa), egy kesztyű (Reem Acra) vagy egy uszály képében (Elizabeth Fillmore). Ezeknek pedig nagy előnye, hogy bármikor levehetők, így a templomban nem hergeljük feleslegesen sem a násznépet, sem az egyház szolgáját, míg a lagziban már nyugodtan vihetünk egy kis elegáns vadságot az outfitbe.

7 Fotó megtekintése Lecsatolható feketék és luxus vintage – esküvőiruha-trendek, 2018 nyár Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – MARCHESA (Fotó: WireImage) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Sophie Et Voila (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Marchesa (Fotó: WireImage) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Isabel Sanchis (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Elizabeth Fillmore (Fotó: elizabethfillmorebridal) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Reem Acra (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Reem Acra (Fotó: Getty Images) Még több +

Ujjas fazonok

Igaz, Katalin hercegné és Vilmos herceg pár nap múlva már 7. házassági évfordulójukat ünneplik, ám a trendek még mindig nem tudták magukat túltenni a hercegné hosszú ujjú menyasszonyi ruháján. Épp úgy, ahogy a hétköznapi öltözékek divatjában is évek óta bérelt helyük van a különc ujjfazonoknak, az esküvői ruhák esetén is kedveltek maradnak a hosszított változatok. Sőt, idén határozottan nagy számban tűntek fel az ujjhangsúlyos típusok: trombitafazonok, puffos ujjak vagy épp extra hosszú csőcsodák, amelyek azért nem biztos, hogy a legelőnyösebb megoldásnak számítanak a valóságban.

9 Fotó megtekintése Lecsatolható feketék és luxus vintage – esküvőiruha-trendek, 2018 nyár Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Reem Acra (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Vera Wang (Fotó: verawang.com) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Francesca Miranda (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Carla Ruiz (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Francesca Miranda Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Vera Wang (Fotó: verawang.com) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Morilee Madeline Gardner (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Juan Carlos Armas (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Isabel Zapardiez (Fotó: Getty Images) Még több +

Dekoltázsverseny

A köldökig érő dekoltázsok már-már klasszikus szereplői az esküvőiruha-összeállításoknak, hiszen minden évben oltalmat nyújtanak a szexiskedő menyasszonyoknak. Naeem Kahn széles övrésszel és klasszikus fazonnal kombinálta, a pontot az i-re mégis a többsoros gyöngysor tette fel, Katalin hercegné kedvence, Jenny Packham pedig a szegély gazdag díszítésével turbózta fel a látványt lágy esésű darabjánál.

6 Fotó megtekintése Lecsatolható feketék és luxus vintage – esküvőiruha-trendek, 2018 nyár Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Naeem Khan (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Jenny Packham (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár –Sachin & Babi (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Marcela Saez (Fotó: NurPhoto via Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Theia (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Monique Lhuillier (Fotó: Getty Images) Még több +

Derekas megoldások

Ha a V-nyakú fazonok túl merészek, de mégis szeretnél egy kis izgalmat vinni az esküvői ruhába, az oldalt kivágott fazonokra érdemes lesz egy pillantást vetni. Lényegük, hogy a derékrésznél kétoldalt kisebb kivágást tesznek a ruhán, és vagy láttatni engedik a csupasz bőrt, vagy egy finom csipkével, más áttetsző anyaggal fedik le testünket. Ízléses megoldás, amely még véletlenül sem a crop topokkal variált típusok alternatívája, csupán egy izgalmas szabáskialakítás, amelyet szinte minden fazonnal ötvözni lehet.

6 Fotó megtekintése Lecsatolható feketék és luxus vintage – esküvőiruha-trendek, 2018 nyár Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Marylise & Rembo Styling (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Angel Sanchez (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Isabel Zapardiez (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Cabotine by Gema Nicolas (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Gemy Maalouf's (Fotó: Getty Images) Még több + Esküvőiruha-trendek – 2018 nyár – Berta (Fotó: Getty Images) Még több +

Bohém csipkék

A csipkerátétekkel díszített esküvői ruhák közül a vintage hangulatú, bohém típusok nagyon népszerűek lettek. A minőség természetesen esetükben sem csorbul, azonban a szofisztikált külsőbe csempész egy adag lazaságot is, amitől ezek a ruhaköltemények a lampionos, szabadtéri esküvők tökéletes öltözékei lesznek. Leginkább az abroncs nélküli, lágy esésű fazonokhoz illik a stílus, és egyáltalán nem kötelező ekrü vagy más pasztellszínt választani, számos hófehér variánsa volt látható. A trend pedig azoknak is kedves lehet, akik szeretik a visszafogott öltözködést, ugyanis az áttetsző, csipkés anyagok használatával egy zártabb kialakítás is kellően lenge maradhat a pucérruhák szabatossága nélkül.