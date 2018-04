Caitlyn Jennerre hasonlít Melania Trump viaszfigurája

48. születésnapja alkalmából viaszszobrot kapott Melania Trump a New York-i Madame Tussaud múzeumban. Az amerikai First Lady figuráját Donald Trumpé mellett helyezték el.

A viaszfigura öltözéke tökéletes másolata annak a szettnek, melyet Melania 2016 márciusában, az elnökválasztási kampány egyik állomásán viselt. Stimmel a szobor frizurája is, valamint az a tartozkodó test- és kéztartás is, melyet oly gyakran láthatunk a First Ladytől, ha férje oldalán jelenik meg valahol.

Melania Trump alapból is viaszbábuszerű, agyonplasztikázott arcát ugyanakkor nem sikerült meggyőzően visszaadniuk a szobor készítőinek. Olyannyira nem, hogy a figura inkább Kim Kardashian nővé operált nevelőapjára, Caitlyn Jennerre hasonlít, mintsem Melania Trumpra.

A viaszbábu egyébként beszélni is fog: felolvassa a #MTMelaniaMoments hashtaggel ellátott tweeteket.

Daily Mail