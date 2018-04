Így vásárolnak a Z generáció fiataljai

A shoppingkirály

A digitális bennszülöttek nemzedéke hiába szívta magába már az anyatejjel a mobilozás csínját-bínját, ha ruhavásárlásról van szó, egészen oldschool stílust nyomnak. Háromszor annyian vásárolnak ugyanis üzletekben, mint ahányan online rendelnek, bár nem kell megijedni, a mobil azért kéznél van. Konkrétan végig azt nyomkodják, hogy összehasonlítsák az árakat, megnézzék más márkák kínálatát, akciókat keresgéljenek vagy próbafülkés fotókat küldjenek barátaiknak, hogy azok véleményezhessék a kiszemelt cuccot.

Az IBM piackutató intézete, az Institute for Business Value és az amerikai Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség (National Retail Federation) által végzett nemzetközi kutatásból kiderül, mobil nélkül igazi félkarú óriások: szükségük van az információkra ahhoz, hogy boldogulni tudjanak és önállóan is meghozhassák a vásárlással kapcsolatos döntéseket – amik bizony kardinális fontosságúak a tinik életében.

Az öltözködés, a divat önkifejezésük egyik legfontosabb formája, mindamellett messziről szeretnék elkerülni, hogy bármilyen ciki ruhát megvegyenek. Ha belegondolunk, így voltunk ezzel mi, a korábbi generációk gyermekei is: igenis számított az osztálytársak, a barátok véleménye és tuti biztos, hogy kapva kaptunk volna az alkalmon, ha online jött volna egy kis megerősítés, mielőtt zsebpénzünket bármire is elköltöttük.

Gyorsaság és hitelesség: ez az alap

Kik tartoznak a Z-generációba? Születési idejük szerint az 1995 és 2010 között született fiatalokat sorolják ide, vagyis legidősebb tagjaik már a fiatal pályakezdők számát gyarapítják, de többségük még az iskolapadokat koptatja. Ez az arány azonban az évek múlásával gyorsan fog változni és egyre többen lesznek közülük, akik már nem csak szüleik pénzét költik, hanem saját jövedelemmel is rendelkeznek. 2020-ra számukat világszinten 2,56 milliárdra becsülik. Igazi digitális bennszülöttek, akik nem ismerik a mobilok és tabletek előtti világot, akik számára a wifi létszükséglet, és online jelenlétük alapvető. Fontos számukra, hogy elmondhassák véleményüket és elvárják, hogy azt meg is hallgassák a márkák részéről. Igénylik a kommunikációt, hogy beleszólhassanak a világ dolgába és úgy érezhessék, irányíthatják, befolyásolhatják a velük kapcsolatos történéseket. Ha alaptalan a hype, gyorsan elfordulnak tőle, számít a hitelesség és az átláthatóság.

A Z-generáció gyorsan kiszűri a hamis hitegetéseket, az álinformációkat és gyorsan továbbgörgetnek, ha úgy érzik, csak az idejüket vesztegetik. Számokban kifejezve, közel a csapat fele (49%-a) azért használja mobilját, hogy a különböző információs csatornák segítségével gyorsan megtalálják azokat a termékeket, amikre szükségük van. Nem sokkal marad le ezután annak igénye, hogy eldönthessék, mit, hol vásárolnak meg. Bár pénzügyi ismereteik biztosan hagynak kívánni valót maguk után, mégiscsak számít, hogy hozzáférjenek a legjobb ajánlatokhoz, mint ahogyan az is, hogy a lehető leggyorsabban megvehessék, és kifizethessék a termékeket.

Igazi kontrollmániások, akik szeretik, ha a lehető legnagyobb mértékben saját igényeikre szabhatják cuccaikat, legyenek azok ruhák, cipők, táskák, vagy bármi más, ami érdeklődési körükkel kapcsolatos. Az a márka, ami kellő kreativitással ezt lehetővé teszi számukra, nyert. Lehet ez szabadon tervezhető sportcipő, variálható, felépíthető ékszerek vagy Spotify zenelista.

Igényesek, akik saját preferenciáik alapján a lehető legjobb minőséget várják el pénzükért és persze az is számít, hogy kellőképp széles legyen a kínálat, amiből választhatnak. Ez utóbbi konkrétan a megkérdezettek 68%-ának elsődlegesen fontos, ha azt kell eldönteni, hol vásárol. Alig lemaradva, 67%-kal a második helyen áll az üzletek közelsége, megközelíthetősége, de több mint a felüknek fontos volt az is, hogy valamilyen bolton belüli élménnyel is gazdagodhassanak shoppingolás közben. Ezt egyébként azok a kutatások is megerősítik, amik szerint a jövőben azok az üzletek tudják megőrizni vásárlóközönségüket a webshopokkal szemben, akik az eladásokon felül némi szórakozási lehetőséget is kínálnak vásárlóiknak.

Értékelik és fogékonyak a technológiai újításokra, de saját életükbe csak azokat építik bele, amelyek megkönnyítik a vásárlási és döntési folyamatot. A márkák jól teszik, ha applikációik, online felületeik magukban hordozzák a személyre szabhatóság és a párbeszéd lehetőségét, hogy a fiatalok a saját maguk módján tudjanak bekapcsolódni – és elköteleződni. És persze mindezt mobilbarát módon tegyék, hiszen a Z generációsok 75%-a elsődlegesen azt használja netezésre, sőt a kutatásból kiderült, hogy egynegyedük átlagosan 5 vagy annál is több órát tölt online naponta.

A mai fiatalok tehát határozottan mások, mint mi vagy szüleink nemzedéke. Más dolgok fontosak nekik, máshogyan érdeklődnek és még véletlenül sem olyan témák, dolgok iránt, mint az idősebbek. De ahelyett, hogy szapulnánk őket, inkább próbáljuk megérteni gondolataikat és nevelésük mellett elfogadni egyéniségüket úgy, ahogy vannak. Hiszen mi sem vágytunk ennél többre 10-20 évvel ezelőtt, amikor ugyanígy megkaptuk a „bezzeg az én időmben” szöveget az ősöktől. És tetszik vagy nem tetszik, a jövő az övék.

nrf.com