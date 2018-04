Ismerd meg Katalin hercegné kedvenc divattervezőjét

György herceg születését követően egy kék pettyes ruhát viselt, miután Sarolta hercegnő világra jött, fehér alapon sárga virágosat, most pedig, második kisfia bemutatásakor – Diana hercegnő előtt tisztelegve – egyszínű piros ruhát vett fel, amely garantált, hogy ismét bekerül az év legnépszerűbb öltözékei közé. Pedig az egyszerű szabású ruha szinte már unalmasan konzervatív, a fehér csipkegallér pedig a ’80-as évek retró érzését hozza elő – bár tény, az ominózus évtized divatja most újra menő.

De ki is Jenny Packham, aki Anglia leendő királynéjának öltözékéről oly gyakran gondoskodik? Katalin hercegné ugyanis nem csak várandósan vagy frissen szült anyukaként választ tőle ruhákat, számos hivatalos eseményen jelent már meg Jenny Packham-kreációban – volt, hogy többször is ugyanabban.

Az 53 éves designer hölgyet leginkább alkalmi készruha-kollekciói és esküvői ruhái tették híressé. A Southampton Solent Universityn tanult divattervezést, majd a londoni Saint Martin’s School of Artban folytatta tanulmányait. 1988-ban alapította saját néven márkáját, amelynek már első kollekciója is alkalmi készruha-kreációkat tartalmazott. 1997-ben bővítette kínálatát az esküvőiruha-vonallal, 2008-ban pedig elkezdett különböző kiegészítőket és fehérneműket is árulni.

Katalin hercegnén kívül is számos hírességen láthatóak kreációi, Angelina Jolie, Blake Lively, Elle Fanning és Kate Hudson is szívesen választja őket, de ő tervezte Adele 2013-as csillogó, fekete ruháját is, amelyben a művésznő az Oscar-díját átvehette.

Filmekben is láthattuk kreációit, az egyiket a Harry Potter és a halál ereklyéi 1. részében Emma Watson által játszott Hermione viselte, valamint James Bond-filmekben is feltűntek az aktuális hősnők öltözékeként. Sőt, divatrajongók, figyelem! Jenny Packham ruháit a Szex és New York epizódjaiban Samanthán is több alkalommal láthattuk.

