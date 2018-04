Ebben járunk dolgozni – munkaruhatrendek

Generációs okok

Az irodai, munkahelyi viseletek az utóbbi években sokat változtak: egyrészt lazultak a munkahelyi elvárások, másrészt a fiatalok is másként tekintenek az office look kifejezésre. Az Y-generáció nagy része már most is a munkaerőpiacon van, még azok is, akik a „korszak” vége felé, vagyis 1995 környékén születtek, lassan elvégzik az egyetemet, és szüleik generációjától teljesen eltérő elvárásokkal és elképzelésekkel lépnek be a munka világába. A Z-sek pedig még rajtuk is túltesznek. A digitális kor szülöttei, vagyis azok, akik a hivatalos besorolás szerint 1996 és 2010 között látták meg a napvilágot, szintén egyre nagyobb számban csatlakoznak a dolgozó felnőttek csapatához; a következő pár év pedig egyértelműek már róluk fog szólni, ha valaki a fiatal pályakezdőket emlegeti.

A fiatalok számára már nem válik igazán ketté az irodai és a hétköznapi viselet fogalma, olyan öltözékeket keresnek, amelyek mindkét fronton megállják a helyüket: beülhetnek egy meetingre is, de meló után sem kell feszengeniük, ha barátaikkal átruccannak a közeli street foodoshoz. Azok a ruhák, amik túl „dolgozósak”, kevésbé variálhatók, pedig épp arra van erős igény, hogy egy ruhadarabot többféle módon és helyen is hordani lehessen.

Divatosság az, ami kell

Az Edited piackutató cég szerint az elmúlt két évben a nők (Amerikában és Angliában, de sejtéseink szerint itthon is hasonló lehet a helyzet) körében a nadrágok tovább növelték előnyüket a szoknyákkal szemben, ha irodabarát öltözéket kerestek, de mindez nem a farmerek malmára hajtotta a vizet. A denim nadrágok egészen kis arányt képviselnek, népszerűségük pedig nem nőtt, laza péntek ide vagy oda.

A leginkább a nagyobb változatosság az, amire szükség lenne. Nadrágból ne csak az élére vasalt egyentípus legyen elérhető, legyen játék a szárbőségben, a derék kialakításában és a nadrághosszokban is. Szerencsére a mostani trendek ennek kedveznek, miután a skinny nacik mellé egyre inkább beszivárognak a lezserebb változatok, miközben a színazonos nadrágkosztümök is újra fénykorukat élik.

A kosztümök mellett vagy helyett a blézerek is a népszerűségi listák tetején állnak, a decens kardigánok helyett jól teszi mindenki, ha pár darabok beszerez belőlük. Oversize-tól a rövid változatig megannyi fazonban elérhetők, érdemes hát körülnézni, mert egy valóban előnyös darab kilókat tud lefaragni és átcsoportosítani rajtunk egy szempillantás alatt.

A férfiak körében az öltönyös, sportzakós szerelések tartják magukat, mint egyetlen, elfogadható variációja az elegáns férfi megjelenésének. A női kiskosztümökkel összehasonlítva az is az erősebb keresletet igazolja, hogy az esküvőkre, más hivatalos eseményekre szintén csak ezek az öltözékek jöhetnek számításnak, míg a hölgyek esetében jóval szélesebb termékkör áll rendelkezésre.

A kényelmes, sportos öltözködési stílus hatással van az irodai szettekre is, a maga módján: a sportosabb cipők, sneakerek előtt egyre inkább fejet hajt a dress code, míg a leggingsek már pengeélen táncolnak.

A home office-hatás

Az irodai viseletek a pénzügyi- és bankszektorban, valamint a jogi területen továbbra is külön kasztot képviselnek, mint ahogyan a közintézményekben is általános a konzervatív öltözködés elvárása. Rajtuk kívül azonban más a helyzet, az olyan trendek, mint a közösségi irodák terjedése, a home office lehetősége, a rugalmas munkaidő vagy a trendi, laza irodai enteriőrök még akkor is hatással vannak egy munkahely dress code-jára, ha a fentiek közül egyik sem valósul meg.

A munkavállalókban, főként a fiatalokban ugyanis munkálkodnak ezek az igények, a cégek pedig jól teszik, ha a vaskalapos, hierarchikus cégfelépítés helyett a kooperatív irányba mozdulnak el és közben engednek a gyeplőn az öltözködési elvárások, a megjelenés terén is. Ez persze nem kell hogy csőtopokat, miniszoknyákat és strandpapucsokat jelentsen, nélkülük is hatalmas a lehetőségek tárháza.