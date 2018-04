Így add a világ tudtára, mekkora egy papucs vagy

A megosztó gumiklumpa az elmúlt években kapott már hideget és meleget egyaránt, sokan túlárazott kertészkedős lábbelit látnak benne, mások elalélnak a továbbgondolt kifutói változatokért is.

A jelek szerint azonban Crocs papuccsal a fejünkön fotózkodni királyság. A Snapchaten érhető el az új animált filter, aminek segítségével egy klasszikus Crocs-ot varázsolhatunk fejünkre, ami, ha kissé hunyorítunk, olyan, mint az angol királyi testőrség égig érő kucsmája.

Az ötlet faék egyszerű, de mint minden olyan, ez is betalált, hiszen egy kis virtuális vigasságban miért is ne lenne benne a világ? Ráadásul aki az ingyenes filter használatával indul a papucsfejfotókhoz kitalált versenyen, az még kb. 100 ezer forintnyi pacskert is nyerhet, amivel a teljes család gumiklumpa-szükséglete fedezhető – talán egy életre.

A Crocs ráadásul még azt is elérte, hogy maga Drew Barrymore is dalra fakadjon a csinosnak nem mondható lábbelikről, miközben mi virtuálisan a fejünkre húzzuk őket.