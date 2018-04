Rosaceás arcbőr normalizálása DRHAZI bőrmegújítással

Az extrém hormonális hatások, a negatív környezeti hatások, a káros testápolási termékek használata, az elégtelen táplálkozás vagy akár a stressz hatására bőrünk egyensúlya felborul és elvesztheti védelmi képességét. Ennek leggyakoribb tünete a bőrérzékenység és a rosacea, ami már valójában egy bőrbetegség tünete és nem csak kozmetikai probléma. A statisztikák szerint ma a rosacea a lakosság 8-10 %-át érinti.

A szakirodalomban eltérőek a vélemények a rosacea eredetéről, maga a bőrtünet leírására is többféle kategorizálás található, és így az ajánlott kezelési módok is eltérőek. Ezért nehéz feladat megoldást találni a bőrproblémára, és sok rosaceás azt is említi, hogy ahány helyen járt, annyiféle gyógymódot javasoltak.

A bőrgyógyászat minden arcbőrt rosaceásnak tekint, ami piros. A bőrpír érintheti az orcákat, illetve az egész arcot. A bőrpír arra utal, hogy a bőr akár szerkezetileg, akár a bőrfunkciók szintjén sérült.

DRHAZI legújabb kutatási eredményei szerint, a rosaceát kiváltó okok a következők lehetnek:

1. Az arcbőr fokozott szarusodása

A mérgekkel terhelt környezet és a fokozott stressz miatt főként a lelkileg érzékenyebb emberek gyakori tünete a fokozott bőrszarusodás. Érzésre a bőr felszíne érdes tapintású lehet, de sok esetben az elváltozás csak nagyítóval látható. Ilyenkor a bőrpórusok elzáródnak és akadályozzák a bőrlégzést, a bőranyagcserét és a bőr méregtelenítését. Az arcon azért is okozhat komoly károsodást, mert itt fokozottabb a faggyútermelődésünk és itt élnek a demodex atkák. A fokozott szarusodás akadályozza a demodex atkák normál életciklusát. Ilyenkor szinte barlangba zárjuk őket és a bőrben hoznak létre kolóniákat, ott pusztulnak el, és a salakanyagaik sem tudnak kiürülni a bőrből. A demodex atkák túlszaporodása a bőr mélyén nagyon komoly problémát, károsodásokat hoz létre a bőrszerkezetben, melynek első tünete a bőrpír.

2. Hisztamin túlterheltség a szervezetben

Az immunrendszeri gyengeség, a máj túlterheltsége, a szervezet mérgezettsége vagy egyszerűen enzimhiány okozhat táplálékintoleranciát, mely hisztamin túlterheltséget okoz a szervezetben és általában első tünete az arc rendellenes pirosodása. Leggyakoribb a gluténmérgezettség, mely egyre több embert érint.

3. Bőr felhámjának elvékonyodása

Főképp a helytelen ápolás és a helytelen táplálkozás miatt alakul ki.

4. Kötőszöveti megvastagodás

A felhám elvékonyodását a szervezet kötőszöveti megvastagodással kompenzálja, mely elzárja a bőrpórusokat és gátolja a bőranyagcserét, illetve a faggyú és a demodex atkák kiürülését a bőrből. Talán ez a legfontosabb megoldandó feladat a rosaceás bőr normalizálásakor.

5. Vénás visszafolyási akadályozottság az arcon

Az érzékeny lelki alkat és a fokozott stressz okozza az állkapocs izomzatának fokozott feszültségét, mely akár görcsösen lemerevedhet, sorvadhat és akadályozza az arc teljes keringését. Ilyenkor oxigén és tápanyaghiány is kialakulhat a bőrben, és az elhasznált, méreganyagokkal teli vér elszállítása is akadályozottá válik, fokozva a bőr problémáját.

6. A bőr mikrobiológiai flórájának az eltolódása

Az arcbőr enyhén savas ph-ja és a bőr egészséges szerkezete biztosítja, hogy a számunkra jótékony mikroorganizmusok védjenek bennünket. Bármely ok miatt eltolódik a bőr mikrobiológiai egyensúlya, annak legelső tünete a bőrérzékenység.

Ennek legfőbb oka a helytelen bőrápolás lehet. A paradoxon ebben a helyzetben az, hogy mikor szeretnénk áttérni a tiszta, természetes, értékes növényi olajokat tartalmazó kozmetikumokra, akkor bőrük még inkább gyulladással, irritációval reagálhat.

A szintetikus anyagok károsítják a bőrt és okozhatnak bőregyensúly eltolódást, de nem táplálják a bőrön élő mikroszkopikus méretű Demodex atkákat. Ezek a mikroorganizmusok normál esetben szimbiózisban élnek velünk, viszont az eltolódott egyensúlyú bőrön könnyen elszaporodhatnak, mert a natúr kozmetikumok tiszta olajai kiváló táplálékforrást adnak nekik. Túlzott jelenlétük komoly károkat okoz. A bőr gyulladással, irritációval és még fokozottabb bőrérzékenységgel reagálhat, majd az egyéni érzékenységnek megfelelően aknét, rosaceát vagy más bőrelváltozásokat hoz létre.

7. Bőrfertőzés

Ez a rosacea gyakran egyik napról a másikra alakul ki és általában egy akut bakteriális, virális fertőzés eredménye. Ilyenkor a bőr akut gyulladása miatt vörös a bőr és nincs még érrendszeri érintettség. Ebben az esetben, ha időben reagálunk és helyesen ápoljuk a bőrt, nagyon gyors javulást elérhetünk. Néhány hét alatt végleg megszűnnek a bőrtünetek.

8. A sérült bőrszerkezet okozta bőrpír

A nők 80%-ára jellemző bőregyensúlyzavar, amit leginkább a szintetikus kozmetikumok okoznak. Kémiai fényvédők, parfümök illetve az erős tenzidek a legkárosabbak.

9. Hormonális változások

A kamaszkor, a várandósság és a változó kor extrém hormonváltozásai kiválthatják, illetve a meglévő bőrtüneteket is súlyosbíthatják, mert a hormonváltozások kedveznek a demodex atkák szaporodásának.

10. Érrendszeri gyengeség

Ez a legritkább rosacea típus, akár magas vérnyomás, akár a keringési rendszer kóros elváltozása miatt alakul ki. Ebben az esetben folyamatosan alakul ki az erezettség az arcon és folyamatosan jelen is van. Az artériák gyengesége miatt a bőranyagcsere és a bőr tápanyagellátása csökken, a vénás gyengeség esetén pedig a méreganyagok kiürítése gátolt és emiatt alakulhat ki a bőregyensúly zavara, ami megkönnyíti a kórokozó ágensek elszaporodását.

A fenti okok gyakran keverten jelentkeznek, és az intenzív rozaceás tünetet mutató arcbőrnél általában halmozottan össze is adódnak.

Ha egészséges és szép bőrre vágyunk, akkor elsődleges cél a bőregyensúly helyreállítása legyen a kiváltó okok megszüntetésével.

A rosaceás bőr tisztítása és ápolása során arra kell törekedni, hogy a bőr visszanyerje fiziológiai egyensúlyát, hogy mind jobban képes legyen az érrendszeri és kötőszöveti regenerálódásra.

A rosaceás bőr, – a sérült bőrszerkezete miatt – hajlamosabb az érzékenységre és az allergiára, ezért bármely kozmetikai termék esetén javasolt az allergiapróba elvégzése, még a natúr/bio kozmetikumok esetén is.

Az alkar belső oldalán vékony rétegben kenjük fel az adott készítményt, ha 24 órán belül pirosodást és bőrviszketést tapasztalunk az allergiára utal.

Ha bármilyen szokatlan reakciót tapasztal bőrén érdemes kivizsgálni és megszüntetni.

Az allergia szűrésére és megszüntetésére jó alternatíva lehet a biorezonanciás allergiavizsgálat és kezelés, ahol egyszerre több, mint 400 különböző lehetséges allergént vizsgálnak. Képesek kezelni és megszüntetni az adott túlérzékenységet, így jelentősen leszűkíthetjük, akár megszüntethetjük az allergizáló anyagot körét.

A bőr szerkezetének regenerációja

A bőrmegújítás fontos alappillére a mikrobiológiai egyensúly helyreállítása mellett a bőr szerkezetének helyreállítása. Ez a két tulajdonság szorosan összefügg, egyik nélkül a másik nem állítható helyre, mert a sérült bőrszerkezet megbontja a mikrobiológiai egyensúlyt, és a mikrobiológiai egyensúly eltolódása is károsítja a bőrszerkezetet.

Ezért a bőregyensúly kialakításának alapja, ha a bőrszerkezetet és a mikrobiológiai egyensúlyt együtt, párhuzamosan alakítjuk ki, óvatosan balanszírozva. A bőrmegújítás minden esetben egyéni, csupán a tendenciák azok, melyeket figyelembe véve normalizálhatjuk az eltolódott egyensúlyú bőrképeket.

A bőrmegújítás folyamatának a lépései

A Demodex atka populáció normalizálása – a demodex atkák a legjelentősebb szereplők a bőrszerkezet károsításában és a bőrproblémák kialakításában. Nem csupán az atkák mennyisége, hanem az atkák agresszivitása is számottevő, mert vannak esetek, melyeknél kevesebb atka is komoly gyulladást okoz, az atkákban lévő baktériumok erősebb agresszivitása miatt.

A gyulladás csökkentése és a bakteriális fertőzés kezelése – természetes, jótékony, modern növényi antibiotikum hatású anyagokkal érhető el.

A gyulladást keltő gócok eltávolítása – a szakszerű manuális mélytisztítás egyrészt leveszi a terhelést a bőrről, másrészt hozzájárul az egészséges bőrszerkezet kialakításához és a kötőszöveti réteg regenerálásához.

A bőrszerkezet sejtszintű megújítása – a modern bőrazonos hatóanyagok és a biotechnológia által fejlesztett nanopeptidek, melyek a sejtek DNS-ét kódolják át a helyes működésre, ezáltal intenzív és hatékony regeneráció érhető el.

A rendellenesen megvastagodott szaruréteg, illetve rendellenesen megvastagodott kötőszöveti réteg eltávolítása – modern, steril, tökéletes gömb alakú kristályokkal történő csiszolás által.

Egy átlagos rosaceás arcbőr 3-4 hónap alatt normalizálható, egy mélyebb rétegeket érintő esetben szükség lehet a 6-8 hónapra.

