11 asszony a divatvilág csúcsáról

Stella McCartney

Paul McCartney lányaként a kezdeti lökést, hogy sikeres divattervező legyen, aranytálcán kapta az élettől, ő azonban nem süppedt bele az örökölt jó világba, mára pedig bebizonyította, hogy valóban ott a helye a divatvilág élén. Sikeres divattervező, akinek letisztult stílusú kollekcióiért rajonganak a nők, állatvédő aktivista, aki elutasítja a valódi bőr és szőrmék használatát, és nem mellesleg négygyerekes családanya.

Szülei a hírnév ellenére is igyekeztek őt és testvéreit átlagos körülmények között nevelni és nem elkapatni, Stella például nem puccos magániskolába járt, hanem a helyi állami intézménybe. A divattervezés már tizenévesen érdekelni kezdte, 15 évesen lehetőséget kapott, hogy Christian Lacroix műhelyében gyakornokoskodjon, majd később a neves londoni Central Saint Martins College of Art and Designban tanult divattervezést. Barátnői között már akkor is ott voltak a szupermodellek, Kate Moss és Naomi Campbell még a vizsgakollekciójához is modellkedett.

Csaknem húszéves pályafutása alatt ezernyi kritikát kapott amiatt, hogy sikereit apja hírnevének köszönheti, a két évtized eredményei, az Adidassal közös kollekcióinak sikere, a megannyi kapszulakollekció, amiket fast fashion márkákkal dobott piacra mégis azt mutatják, hogy a 46 éves divattervező akkor is elérte volna céljait, ha valóban átlagcsalád gyereke lett volna.

Tory Burch

Igazi csináld magad milliárdos üzletasszony és divattervező, aki saját nevét viselő márkáját konyhájából indította útjára 14 évvel ezelőtt. Tehetős családba született, a pennsylvaniai egyetemi évek után New Yorkba költözött, ahol több divatháznál is dolgozott PR-osként, köztük a Vera Wangnál és a Polo Ralph Laurent-nél.

Saját márkáját 2004-ben indította el, egy manhattani áruházban kezdte árulni – akkora sikerrel, hogy első kollekcióját egy nap alatt elkapkodták. Pár hónappal később sikerült magát bejuttatnia az Oprah Winfrey show-ba, ahol Oprah egyenesen „a divatvilág következő nagy számának” nevezte márkáját. A reklámhúzás olyan jól sikerült, hogy az adást követő napon weboldala nyolcmilliós látogatottságot könyvelhetett el.

Az indulás óta márkája már nem csak ruhákat kínál, bővült a repertoár táskákkal, cipőkkel és más kiegészítőkkel is, üzleteinek száma pedig 200 felett jár. Számos díjat és elismerést söpörhetett be, a Forbes listája szerint pedig 2014-ben ő volt a 73. legbefolyásosabb nő a világon.

Chiara Ferragni

A 30 éves olasz lány az egyik leghíresebb és legsikeresebb divatblogger, aki 22 évesen kezdte divattal és szépségápolással kapcsolatos bejegyzéseit megosztani a világgal. The Blonde Salad nevű blogjával két évvel később már elnyerte New Yorkban „Az év egyik legnagyobb street-style áttörése” címet, amit több más elismerés is követett. 12,6 millióan követik instán, néhány hete pedig ő az év Blogger Mamija díj várományosa is, miután férjével, az olasz rapper Fedezzel közös kisfiuk, Leoncio március közepén megszületett (Kylie Jenner, vigyázz!).

A bloggerlétre épített vállalkozásainak értéke meghaladja a 12 millió dollárt, keményvonalas influencerként pedig kábé mindent el tud adni rajongótáborának, amit csak megoszt oldalain. A Pantene szépségnagykövete, volt közös cipőkollekciója Steve Maddennel, majd piacra dobta saját cipőmárkáját is, amit több mint 300 helyen értékesítenek szerte a világban. Adott ki hazájába könyvet, és szerepelt a Guess 2013-as reklámkampányában is.

A jövő az övé, ha ilyen ügyesen kamatoztatja tehetségét és üzleti érzékét, még egész biztos, hogy sokat fogunk hallani róla.

Anna Wintour

Természetes, hogy egy ilyen listáról nem hiányozhat az amerikai Vogue főszerkesztője sem, akiről épp nemrég szellőztették meg a hírt, hogy idén nyáron nyugdíjba megy. Angliában született, tehetős családba, apja a London Evening Standard szerkesztője, volt hát kitől örökölnie tehetségét. Elsősorban azonban divatimádata volt az, ami karrierjét beindította. Tizenévesen már tanulmányai mellett divatbutikban dolgozott, de bulizni is szeretett, amikor csak tehette, London felkapott klubjaiba járt, és csakhamar a legmenőbb arcokkal partizott együtt.

1970-ben, 21 évesen kezdett lapkiadónál dolgozni szerkesztői asszisztensként, majd pár év múlva egy barátjával New Yorkba költözött, ahol pár hónapig a Harper’s Bazaar stábját erősítette – amíg főnöke ki nem rúgta. Pár évig különböző lapoknál dolgozott, mígnem 1983-ban ő lett az amerikai Vogue kreatív igazgatója. Karrierje szülőhazájában folytatódott, két évvel később ugyanis a brit Vogue főszerkesztője lett, ahol keménykezű vezetőként az alapoktól szervezte át a lap működését. Végül ’88-ban tért vissza New Yorkba, miután felkérték az amerikai Vogue főszerkesztőjének, a mai napig is betölti a pozíciót.

Számos fiatal divattervező karrierjét segítette már (pl. Alexander McQueen, John Galliano és Marc Jacobs), ő tette a legnépszerűbb divateseménnyé a MET-gálát, kampányolt Hillary Clinton elnökké választásáért, számos szakmai elismerés mellett pedig a múlt évben Angliában megkapta a Brit Birodalom Rendje második legmagasabb, lovagparancsnoki fokozat csillagát.

Rachel Zoe

Az A-listás hollywoodi hírességek szinte mindegyike neki köszönheti, hogy a fél világ az ő öltözékeiket irigyli. Rachel Zoe amerikai designer és üzletasszony ugyanis mesterszintű stylist, aki a hírességeken kívül számos divatházzal és beauty márkával is együttműködik, de reklámcégek és magazinok is szívesen dolgoznak vele.

New Jersey-ben nőtt fel, és ahhoz képest, hogy divattal kapcsolatos tanulmányokat sohasem folytatott, már fiatalon belecsöppent a divat világába, amelynek közel két évtizede meghatározó szereplője. Stylistja volt szinte az összes ’90-es évekbeli csillagnak: a Backstreet Boysnak, Mischa Bartonnak, Nicole Richie-nek és Lindsay Lohannek is. 2008-ban saját reality show-ja volt, ami öt évadot ért meg, 2011-ben pedig ruhamárkáját is elindította, amit azóta is töretlen siker övez.

Az üzleti sikerek mellett a magánélete is irigylésre méltó, férjével még az egyetemen ismerkedtek meg, két fiuk született, az idén 7 éves Skyler Morrison és az 5 éves Kaius Jagger. Victoria Beckham a legjobb barátnője, akinél kevesebbet talán csak ő maga mosolyog a kamerák előtt, de jó kapcsolatot ápol Eva Longoriával és Paris Hiltonnal is.

Natalie Massenet

Talán ismeretlenül cseng a hölgy neve, pedig igazi nagyágyúról van szó, mégpedig a Net-a-porter luxus webáruház alapítójáról. Webshopja úttörőnek számított elindulásakor, Massenet-nek köszönhetően váltak először elérhetővé a prémium divatmárkák egy helyen, online áruház jelleggel. Az oldal a sikerét egyértelműen Nathalie-nek köszönheti, aki a kezdetektől pontosan ráérzett, milyen márkákból és azok mely darabjaiból állítsa össze kínálatát, ami a világon bárhonnan elérhető. A weboldal értéke manapság valahol 350 millió font felett van, vagyis meghaladja a 147 milliárd forintot.

Amerikában született, a Kaliforniai Egyetem elvégzése után többek között modellkedett Tokióban, majd 28 évesen divatújságíróként a neves WWD-nél helyezkedett el. Nem sokkal később Angliába költözött és a Tatler divatlapnál dolgozott, majd szabadúszó lett, 2000-ben pedig megalapította a Net-a-portert. 2009-ben elindult az oldal outlet változata, a The Outnet, 2013-ban pedig a férfiakat megcélzó Mr Portert is útjára engedték. Időközben Natalie a vállalkozását ugyan eladta a Richemont-nak, az ügyvezető elnök ő maradt 2015-ig, amikor ismét új tulajdonoshoz került a cégcsoport.

2015 óta ő a Brit Divattanács elnöke, számos elismerés mellett a Brit Birodalom Rendje lovagparancsoki kitüntetését is megkapta, vagyis egyértelműen ő számít Anna Wintour legfőbb versenytársának, ha a hírek beigazolódnak, és a főszerkesztő asszony Angliában készül eltölteni aktív nyugdíjas éveit.

Miuccia Prada

Az olasz tervezőnő 1978 óta vezeti a családi vállalkozást, közismertebb nevén a Prada divatházat. Az elsősorban táskáiról ismert márkából ő csinált high-end divatbirodalmat, amelynek ready-to-wear ruháiért a világ minden pontján megvesznek a milliomosok.

Maria Bianchi Prada néven született 1949-ben, Milánóban, az alapító Mario Prada legkisebb unokájaként, aki távolról sem készült arra, hogy divattervező legyen. Az Olasz Kommunista Párt aktív tagja volt, egyetemista korában harcos feministaként vívta ki a figyelmet, majd politikai tanulmányokból doktori fokozatot is szerzett. Az egyetemi katedra helyett azonban a Piccolo Teatro színháznál kötött ki, ahol pantomimesként dolgozott.

1978-ban aztán mégiscsak a családi vállalkozásban helyezkedett el, ahol gyorsan átlátta az üzletmenetet, és leendő férjével együtt számos javaslatot tettek, hogyan lehetne egy kicsit felrázni az elismert, de korosodott táskamárkát. Az igazi sikerek 1985-től jöttek, majd négy évvel később, a készruha üzletág beindításával gyújtották be a rakétákat a divatháznál. A Prada irányítása mellett ő alapította 1992-ben a kistestvér Miu Miut is, ami a kezdeti „olcsóbb változat” kategóriából gyorsan kinőtt, és mára igazi luxusmárka lett. A Forbes legbefolyásosabb női felsorakoztató listáján is fenn van, 2017-ben a 73. helyet foglalta el.

Carolina Herrera

A venezuelai származású amerikai divattervező az elmúlt évtizedekben számos First Lady-t öltöztetett, Jacqueline Onassis, Laura Bush és Michelle Obama is megbízói közé tartozott, és ellentétben sok más tervezővel, a jelenlegi FLOTUS Melania Trump megbízásait is teljesíti.

Tehetős caracas-i családba született, a divat iránti szeretetet a társasági körökben ismert és jártas nagyanyjának köszönheti, aki már egész fiatalon Balenciaga divatbemutatókra vitte és ruháit a Diornál és Lanvinnál vásárolta számára. Nem csoda hát, hogy a kifinomult öltözködés nagykövete lett.

Kétszer házasodott, mindkét házasságából két lánya született. Második férje, Reinaldo Herrera Guevara nemesi származású, tehetős családból származik, az ő vezetéknevét felvéve vált később ismertté a divatvilágban. Férjével immár 50 éve boldog házasságban élnek.

1980-ban költöztek New Yorkba, ahol rövid időn belül hírnevet szerzett magának azzal, hogy olyan sztárokat öltöztetett, mint Mick és Bianca Jagger vagy Andy Warhol. A Vogue korábbi főszerkesztője, Diana Vreeland ösztönzésére indította el saját divatmárkáját a ’80-as évek elején, az évtized végére pedig első parfümjei is megjelentek. 2009-ben kapta meg az amerikai állampolgárságot, de a mai napig is gyakorta hazalátogat szülőhazájába, Venezuelába.

Ez év tavaszán mutatta be az utolsó, általa tervezett Carolina Herrera kollekciót, a márka kreatív igazgatói tisztségét Wes Gordon designernek adta át.

Diane Von Fürstenberg

A belga-amerikai divattervező 1973-ban robbant be a divat világába, ezt mára ikonikussá vált dzsörzé átlapolós ruháinak köszönheti. Ruhatervei valódi szimbólumai lettek az erős, független nők egész generációjának. Sikerességét pedig mind a mai napig sikerült megőriznie, miközben munkásságát olyan kinevezésekkel ismerték el, mint a CFDA (Amerikai Divattervező Tanácsa) elnöki tisztsége, amely pozíciójából számos fiatal designer elindulását segítette ő maga is.

Nemesi neve nemcsak szépen cseng, de valóban viselhette a hercegnéi megnevezést, ugyanis férje Egon von Fürstenberg német herceg volt. Igaz, a frigy nem állta ki az idők próbáját, a tervezőnő a válást követően is megtartotta férje családnevét, amellyel addigra már sikerre vitte vállalkozását.

Diana Vreeland, a Vogue főszerkesztője felfigyelt tehetségére, a Newsweek pedig egyenesen a kor Coco Chaneljének nevezte. Már a ’70-es években elindította kozmetikai vonalát is, valamint első parfümje is megjelent. Az amerikai sikerek ellenére 1985-ben úgy döntött, Párizsba költözik, ahol lapkiadó vállalatot alapított, valamint számos más üzleti vállalkozásba kezdett, amelyeket szintén sikerre vitt. A ’90-es évek közepén újjászervezte divatbirodalmát, újított formában piacra dobta átlapolós ruháját, amivel ismét sikerült egy újabb generáció rajongót toboroznia.

Ruháit a mai napig a legnagyobb sztárok is hírességek hordják, Katalin hercegnétől Madonnáig, Jennifer Lopeztől Michelle Obamáig széles körben rajonganak kreációiért.

Delphine Arnault

A 43 éves üzletasszony az egyik legnagyobb luxusmárkának, a Louis Vuitton-nak az alelnöke és a teljes LVMH Csoport igazgatói tisztségének várományosa. A legnagyobb, luxusmárkákat tömörítő cégbirodalomnak ugyanis nem más, mint édesapja, Bernard Arnault a tulajdonosa. Delphine 2003 óta tagja a vezetőségnek, az elmúlt 15 évben pedig bebizonyította, hogy megállja a helyét a rá bízott tisztségben.

2004-ben ő volt az első nő igazgató a cégcsoportban, a Louis Vuitton márkát pedig 2013 óta irányítja. Férjétől, az olasz, többgenerációs borászatot vezető és tulajdonló Alessandro Vallarino Ganciától egy lánya született, a házaspár 2010-ben elvált. Delphine befolyása már jelenlegi pozíciójában is óriási, ha pedig valóban ő veszi át a cégcsoport irányítását, annak mérete és a birtokolt divatházak értéke és nagysága alapján övé lesz a legnagyobb hatalom a luxusszektorban.

Gisele Bündchen

Évekig ő volt a legjobban kereső divatmodell. Szinte hihetetlen, hogy karrierje több mint húsz éve, 1997-ben indult el. Akkor láthatta őt a nagyérdemű Alexander McQueen bemutatóján, a kevesek egyike volt, akik vállalták, hogy az esőáztatta kifutón végigvonulnak az extrém magassarkúkban. A ’90-es éveket uraló heroin sikk mániának ő vetett véget, és ő hozta divatba újra a nőiesen szexi alkatot a kifutókon is.

1980-ban született Brazíliában, szülei hatodik lánygyermekeként, igaz csak öt percen múlt, ikertestvére ugyanis ennyivel előzte meg őt születésükkor. Édesanyja javaslatára 1993-ban iratkozott be testvéreivel együtt egy modelliskolába, majd egy évvel később már fel is fedezte az Elite Modellügynökség. Szinte nincs divatmárka, amivel ne dolgozott volna együtt divatbemutatókon, míg számos divatház és beauty-márka tette meg őt az arcává. A brazil szépség messze nem csak csinos pofika, esetében a hírek sohasem voltak botrányszagúak, ellenben évek óta aktívan tesz is érte, hogy ismertségét jó ügyek szolgálatába állítsa.

Belekóstolt a filmezésbe is, láthattuk a Taxi filmben és Az ördög Pradát visel moziban is mellékszereplőként, de ezen a fronton valódi áttörést nem ért el, ahhoz azonban hozzájárultak, hogy a divat- és szépségiparban még keresettebbé, népszerűbbé váljon.

Lelkes környezetvédő, hazájában, Brazíliában számos akcióban részt vett már az esőerdők védelméért,de gyermekvédelmi és egészségügyi szervezetek jótékonysági programjaiban is részt vesz, illetve támogatja azokat. Öt évig Leonardo di Caprio barátnője volt, azonban 2005-ben szakítottak, pedig a fél világ a legszebb párnak könyvelte el őket. 2009 óta a New Englad Patriots amerikai focicsapat játékosa, Tom Brady felesége, házasságukból két gyermekük született.