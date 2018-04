Készítsd magad a fesztiválszezonra Coachella-trendtippekkel!

A Coachella ugyanis hiába van tőlünk őrült messze, olyan felkapottnak számít, és annyi híresség látogatja meg minden évben, hogy az ottani divatfelhozatal elsőrangú segítségként szolgál, ha azon törjük fejünket, milyen cuccokat pakoljunk majd magunknak a hasonló hazai eseményekre.

Kicsi talán ünneprontó a kijelentés, miszerint a tavalyi szett épp megfelelő lesz, ugyanis lényegi változás nem történt, továbbra is divatos minden, ami hippis, virágos, csipkés vagy fodros. De ez így túl általános, mutatjuk inkább tömbösítve a trendeket.

Romatikus crop top

Igényel némi magabiztosságot a trend, amelynek első számú nagykövetei a modellek voltak az elmúlt hétvégén. A crop topok ugyanis ez esetben alig nagyobbak egy melltartónál, a sportosan kényelmes típusok helyett pedig a fesztiválhangulathoz illő fodros, csipkés változatok a népszerűek. Ha nem a kockás hasúak 1%-ába tartozunk, trükközhetünk a látványon magas derekú rövid nacival vagy szoknyával, ami diszkréten eltakarja pocikánkat, míg a felső a rövidségéből fakadóan csupasz bőrfelületet is bőven láttatni enged.

Farmer, az örök

Egy denim forrónaci igazi alapdarab, de a dzsekit se hagyjuk otthon, ha fesztiválozni indulunk. Annál jobb a farmer, minél szakadtabb, ráadásul nagyon jól párosítható a buliünnepek rojtos kiegészítőivel, a virágos felsőkkel, a horgolt vagy hímzett ruhadarabokkal. Jöhet hozzá kényelmes bokacsizma, sportcipő vagy szexi magassarkú, ami épp tetszik.

Semmi kis rétegek

Az áttetsző muszlin- és hálós ruhák, a mindent mutató maxiszoknyák és romantikusan szexi öltözékek idén is taroltak az első hétvégén. Bevállalósok viselhetik csini fehérneművel, a többieknek pedig javaslunk valamilyen divatos bikinit, ha már láttatni engedjük testünket. Az áttetsző köpenyek nyerő választások lehetnek, felkaphatjuk egy szimpla farmer-top szereléshez is őket, és máris kellő bohémságot vittünk megjelenésünkbe.

Excentrikus csillogás

A legvadabb partiarcoknak persze idén is ott lesznek a flitterekkel, gyöngyökkel borított szettek és a metálosan fénylő nacik, ruhák. Egy csillogó kiskabát vagy mellény alapnak számít kategóriájában, de a picike topok terén is találhatunk csillogó változatokat. Hogy mennyire borítjuk be magunkat flitterrel, csak rajtunk múlik, az igényesség jegyében azonban nem baj, ha nem mi leszünk a porond bohócai.

Szájmaszk

A tüntetések és felvonulások alapkelléke, a szájmaszk immár a partiarcokat is elérte, igaz, a kényszer szülte a megoldást. Több variációban is láthattuk a feliratos vagy épp logózott arcfedőket, amik a sivatagi helyszínen érthető kiegészítőnek számítanak, de hazai fesztiválokon is jó szolgálatot tehetnek a szálló homokszemcsék ellen. A legmenőbb darabok persze ez esetben is a high end márkáktól jönnek, bár érdemes őket fenntartásokkal kezelni. Mivel egy GUCCI szájmaszk gyanús, hogy többe kerülne, mint a Sziget-hetijegy, nem biztos, hogy érdemes bevadulni tőle.