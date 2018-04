Sokkal inkább az, hogy megmutassuk, a tavaszi szépségtrendek hogyan szivárognak be az üzletek polcaira, hogy a lehető legszebben és legdivatosabban tündököljünk a napsütésben. A választék bőséges, szem-, száj- és arcsminkek terén is tudunk válogatni – mutatunk is mindent ábécésorrendben.

Szemsminkek

AVON Mark Big &… szempillaspirálok

Új csomagolást kaptak a Mark Big &… szempillaspirálok. A dús és sűrű szempillák szerelmeseinek készült a Big and Daring változat, amelynek koncentrált kollagén formulája dúsabbnak mutatja a pillákat csomósodás nélkül, professzionális, hajlított keféje pedig szépen idomul a pillák ívéhez. A dús és hosszú szempillákért válasszuk a Big and False Lash dúsító szempillaspirált, amelynek keféje elér a pillák tövéig, hogy azoknak egyenletes színt és dús hatást kölcsönözzön dúsító mikroszálakat tartalmazó formulájának köszönhetően. Végül a Big and Multiplied spirál Smart Slip technológiája megakadályozza, hogy a szempillák összekuszálódjanak, miközben a 2 az 1-ben kefe és a fésűs applikátor egy lépésben dúsítja és választja szét a pillákat.

AVON Mark Epic intenzív szemhéjpaletta

Az új Mark Epic szemhéjpaletták egyenként négy, egymással harmonizáló színt tartalmaznak, a kollekcióban pedig nyolc paletta közül válogathatunk a visszafogott színektől kezdve egészen a vibráló árnyalatokig. A 2 az 1-ben szemhéjpúdert szárazon használva visszafogottabb smink készülhet, míg nedves ecset segítségével igazán intenzív és merész lehet szemsminkünk.

Douglas All About Brow szemöldökpaletta

A fekete dobozka mindent tartalmaz, amire szemöldökünk formázásához szükségünk lehet. A színezőporduó mellé szemöldökünk ívét kiemelő highlighterduó is került, az ív és a szín tartósságáról pedig egy fixáló wax gondoskodik. A sminkeket a pici ecset segítségével bárhol felvihetjük, a palettában pedig még egy szemöldökcsipesznek is jutott hely, hogy a formázást tényleg az első lépésektől elévezhessük.

Douglas Brow Pomade szemöldökformázó

Krémes állagú szemöldökformázó, aminek segítségével precízen kialakíthatjuk a szemöldök ívét, és fixálhatjuk is egy lépésben. Négy árnyalatban érhető el, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt.

Douglas Lash Augmented Mascara szempillaspirál

Igazi műszempillahatást ígér a Douglas szempillaspirál újdonsága, amely 3 az 1-ben végeredményt biztosít: extrém volumennövelő hatású, hosszít és intenzív színt biztosít egy lépésben.

Lancôme Hypnôse szempillaspirál

Az ikonikus Hypnôse szempillaspirál új, elegáns csomagolást kapott, miközben jól bevált formulája 14 éve változatlan. A hajápolási technológia által inspirálva B5 provitamin komplexszel és jojobaolajjal védi meg és erősíti a szempillákat, miközben nyolcszorosra növeli a volumenüket. Építhető intenzitást és hibamentes alkalmazást ígér, ráadásul öt árnyalatban kapható már.

Lancôme Cils Booster XL szempilla primer

B5 provitaminnal és E-vitamin-származékokkal gazdagított szempilla primer, amely három lépésben biztosítja a lenyűgöző szemeket: meghosszabbítja a szempillákat, növeli a volumenüket és kiemeli göndörségüket, miközben hosszan tartó hatást is nyújt.

Lancôme Brôw Densify Powder To Cream szemöldökszínező

Hosszan tartó, kenődésmentes formulájú színező, amely krémessé válik a bőrrel való érintkezéskor. Valódi korszakváltó termék, amelyet úgy terveztek, hogy a szemöldök finoman, természetesen érje el a kívánt teltséget a felvitt porszemek által előidézett 3D-hatásnak köszönhetően. Három árnyalatban érhető el.

Lancôme Brôw Shaping Powdery Pencil szemöldökceruza

Új, púderes formulájával és egész napon át tartó hatásával ez a szemöldökceruza 4 árnyalatban teszi lehetővé, hogy újrarajzoljuk szemöldökünket úgy, hogy csak a körvonalat és a kívánt teltséget adjuk meg. A formázókefe segítségével pedig az ívet is tökéletesre fésülhetjük.

Lancôme Brôw Define Pencil szemöldökceruza

Az 4 árnyalatban kapható szemöldökceruza szépen ívelt szemöldököket ígér. Az új kefefej lehetővé teszi a szemöldök formázását és ápolását. Egyszerű, gyors és hatékony, a sminktáska elengedhetetlen része mindennap a tökéletes szemöldökhöz.

Lush Eyes Right szempillaspirál

Gyengéden kondicionáló szempillaspirál, ami tele van A-, C- és E-vitaminnal, így egyszerre lágyítja és erősíti a szempillákat, miközben pont annyi hangsúlyt ad nekik, amennyire szükségük van.

M.A.C x Padma Lakshmi Eye Shadow X 4 szemhéjfesték

A szemfestékpaletta négy új árnyalatot tartalmaz: csillogó világoskék, mélybarna, barackrózsaszín és csillámló arany színeket. Egyenletesen felvihető, jól keverhető púder formulájú smink, amely egyedi tervezésű, aranyozott csomagolást kapott. Nedvesen és szárazon is egyaránt alkalmazható.



Marionnaud Shine Like a Diamond sminkpaletta

12 ragyogó színű szemfestékpaletta, amellyel a füstös szemsminktől a lágy barackos és rózsás változatig számtalan különböző stílusú és hangulatú szemsminket elkészíthetünk. A palettához dupla végű szivacsos applikátor is tartozik.

Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Faux Cils The Curler szempillaspirál

Dúsító, műszempilla-hatású szempillaspirál, ami különleges, kétféle anyagú keféjének köszönhetően hosszít és ível is egy lépésben.

Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Faux Cils Flash Primer szempillaspirál alapréteg

Ápolókkal gazdagított, szempillákra való primer, amely segít fokozni a szempillaspirál hatását és tartását.

Yves Saint Laurent Full Matte Shadow folyékony szemhéjfesték

Négy matt árnyalatban, mályvás, barackos, rózsaszínes és szürke színekben érhető el az extra tartós, krémes állagú, applikátoros kiszerelésű festék.

Yves Saint Laurent Couture Brow Slim szemöldökceruza

Extra vékony, visszatekerhető típusú ceruza a szemöldök extra precíz feltöltéséért és formázásért, amelyben apró keféje is segítségünkre lehet.

Szájsminkek

AVON Color Trend félmatt ajakrúzs

A rúzsok szerelmeseinek jó hír, hogy a Color Trend ajakrúzsok különleges, félmatt hatású változatban is elérhetők májustól. A krémes állagú rúzsokat a hétköznapok során és partismink elkészítésénél is használhatjuk, bármilyen alkalomra megfelelnek. Továbbá ajkaink védelméről is gondoskodhatunk segítségükkel, hiszen SPF 15-ös fényvédőt is tartalmaznak.

Giorgio Armani Lip Vibes rúzskollekció

A Giorgio Armani ikonikus matt rúzsai, a Lip Maestro és a Lip Magnet most egy energikus, vibráló, limitált kollekcióban újulnak meg.

Lancôme L’Absolu Lacquer ajakrúzs

A Lancôme legújabb ajaksminkje kápráztatóan fényes, magasan pigmentált, hidratált érzést biztosít. A folyékony rúzs, mely applikátoros kiszerelést kapott, akár 6 órán át tartó végeredményt ad.

M.A.C Retro Matte Liquid Lipcolour Metallics ajakfény

Hosszan tartó matt szájfény, amelyből fémes hatású variációt is találhatunk. A klasszikus Retro Matte Liquid Lipcolour hat új, matt finisű, mégis metálos színben jelent meg.

M.A.C Hint Of Colour Lip Oil ajakszínező olaj

Légiesen könnyű géles olaj, amely nemcsak ápolja az ajkakat, hanem egy leheletnyi színnel is feldobja a megjelenésünket. A tápláló olajok és összetevők sűrű keveréke órákon át hidratáltan és selymesen tartja az ajkakat, miközben üvegszerű csillogást kölcsönöz nekik.

M.A.C x Padma Lakshmi Lipstick ajakrúzs

A Padma Lakshmi színésznő-írónővel készített kapszulakollekcióban különleges kiadású rúzs is megjelent, amelyet hat színben és három textúrával érhetünk el, méghozzá egyedi tervezésű, aranyozott csomagolásban.

The Body Shop Lip Juicer ajakápoló

Superfood smoothie-receptek ihlette 100% vegán ajakápolók jelentek meg három különböző ízesítéssel. Mindegyikük antioxidáns alapanyagokat tartalmaz, ápol, és áttetsző, mégis vibráló árnyalatokat hagy ajkainkon. Namíbiai marulaolajjal, olaszországi olívaolajjal és ghánai sheavajjal gondoskodnak az ajkak hidratáltságáról és puhaságáról.

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Colour Sealer & Mattifier

Segítségével bármilyen rúzst tartóssá és mattá tehetünk akár 12 órára is, egyetlen rétegben.

Yves Saint Laurent Tatouage Couture ajakfesték

18 intenzív színárnyalatban jelent meg az YSL új, matt finisű ajakfestékcsaládja, amelynek tagjai úgy tapadnak az ajkainkra, akár egy tetoválás.

Yves Saint Laurent Dessin des Lévres Lip Styler ajakceruza

Új, innovatív, többfunkciós ajakceruzával is jelentkezett az YSL, amely rúzsalapként és kontúrceruzaként is megállja a helyét. Könnyen kenhető formulájú, akár 6 órán át tartó, vízálló viseletet biztosít. Beépített faragójának segítségével könnyedén kihegyezhetjük bármikor.

Arcsminkek

AVON True Glow barnítógyöngyök

A barnítógyöngyök két új árnyalatban jelentek meg, amelyek finoman barackos aranybarna, vagy opálfényű, selymes bronz ragyogást adhatnak orcáinknak.

AVON Luxe bőrfeszesítő alapozó

Májusban érkezik a Luxe 2 az 1-ben alapozója, amely különleges bőröregedést késleltető szérumot is tartalmaz, feszesítve és simítva ezáltal a bőrt. Az exkluzív antioxidáns peptidkomplexet tartalmazó alapozó segít egyenletessé tenni a bőrt, és elfedni a bőrhibákat, ráncokat, miközben természetes külsőt nyújt az arcbőrnek, és megvédi a bőr rugalmasságáért felelős kollagént és elasztint.

Douglas Pearls Harmony púdergyöngyök

Három különböző funkciójú púdergyönggyel jelentkezett a Douglas: ragyogást adó, highlighter hatású és bőrtökéletesítő funkcióra kialakított változatok közül választhatunk.

Giorgio Armani Prima Color Control Glow Moisturizer SPF 35 PA+++

A Giorgio Armani új CC arkrémje a no makeup és az erős smink között elhelyezkedő, „épp most keltem” hatást nyújtja, természetes színt adó ragyogást kölcsönözve arcunknak.

La Roche-Posay Rosaliac CC krém SPF 30

A Rosaliac CC krém azonnali arcszínkorrekciót és fényvédelmet nyújt SPF 30-as fényvédő összetevőinek köszönhetően. Egy univerzális árnyalatban elérhető, teljes körű egységesítő, korrigáló nappali arckrém, amely bármilyen típusú, bőrpírra hajlamos érzékeny arcbőrre is használható.

Lush Feeling Younger bőrszínező

Lágyító zabpehelyfőzettel, ragyogó mandulaolajjal és gyengéd kakaóvajjal készült a fényvisszaverő bőrszínező, amely könnyedén siklik a bőrön, miközben kiemeli az ajkak vonalát, az arccsontot és az állkapcsot – vagy bármit, amit szeretnénk. Alapozó alatt viselve enyhe ragyogást ad a bőrnek, highlighterként használva erősebb hatást biztosít.

Lush Emotional Brilliance áttetsző púder

Arcpúder, amely bio-jojobaolajat is tartalmaz, ugyanis az a bőr által termelt természetes faggyúra emlékeztet, garantálva, hogy a por megfelelően tapadjon a bőrre. A végeredmény átlátszó és matt, nem csomósodik és nem szárítja a bőrt.

M.A.C x Padma Lakshmi Powder Blush Duo pirosító

Pirosító duó a M.A.C x Padma Lakshmi kapszulakollekcióból, amely egy csillogó barackos rózsaszín és egy közepes tónusú narancsos árnyalatot tartalmaz.

Physicians Formula Murumuru Butter Blush pirosító

Könnyű és ultrakrémes textúrájú smink, amely kombinálja a púderek és a krémes pirosítók funkcióját. Murumuru-, cupuacu- és tucumavajjal készült, önmagában vagy smink felett is használható. Két árnyalat közül választhatunk: Plum Rose és Rosy Pink.

Physicians Formula Youthful Wear fiatalságfokozó korrektor

Kétvégű korrektor, amely rozsdamentes acélból készült görgős applikátorfejeket kapott. Segítségükkel könnyedén tudjuk felvinni a korrektorokat, amelyek közül az egyik a pattanások elfedésére, a másik pedig a szem alatti sötét karikákra készült.

Physicians Formula Nude Wear Touch of Glow alapozó

Könnyed, folyékony állagú alapozó, amely ragyogó fátyollal vonja be a bőrt, és megfelelő fedést biztosít, miközben láthatatlan marad. Légies alapozó áttetsző, 100%-ban természetes pigmentekkel és természetes összetevőkkel, amelyek a bőr természetes ragyogását fokozzák. Öt árnyalatban kapható.

The Body Shop Shimmer Waves pirosító

Öt csillogó színárnyalatot tartalmaz a pirosító, amely három különböző színkombinációban kapható. 100%-ban vegán brazil dióolajat és marulaolajat tartalmaz.