A klasszikus, sportos fazon mellett oversize vagy épp crop top változatban is találkozhatunk vele, így hétköznapi ruhatárunk ékeivé válhatnak a típusok. A piképólók még a divattervezőket is megihlették, láthattuk őket a Marni, a Koche és a Balenciaga kifutóján is.

A piképólók új nemzedéke téged is levesz a lábadról Marni 2018 tavasz/nyár (Fotó: WireImage) Koche 2018 tavasz/nyár (Fotó: Getty Images) Balenciaga 2018 tavasz/nyár (Fotó: Getty Images)

Viselni azonban tudni kell őket, már ha túl szeretnénk lépni a farmer-póló kombináción. Skinny nadrágok helyett válasszunk hozzájuk lazább boyfriend vagy girlfriend fazonokat, és az sem baj, ha a rövidebb szárhosszt favorizáljuk, hogy vigyünk egy kis izgalmat a megjelenésbe. Egyszerűbb változataihoz akár maxiszoknyát is párosíthatunk, fő, hogy az iskoláslányhatást messzire elkerüljük. Hűvösebb időben pedig nagyon divatosnak számít, ha színben passzoló, vékony garbót húzunk alá.

A piképólók új nemzedéke téged is levesz a lábadról Piképóló – street style (Fotó: Getty Images)

Ha megtetszett a stílus, íme néhány tipp, hol tudsz beszerezni csinos darabot: