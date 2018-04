Készítsd fel bőrödet a nyárra!

Ha megkérdezel egy kozmetikust, jó eséllyel azt fogja javasolni még akkor is, ha nem küzdesz komolyabb bőrproblémával, hogy tavasz végén és ősz végén vegyél igénybe arckezelést, hogy megszabadulj az elhalt hámsejtektől, és felkészítsd bőrödet a soron következő évszak szélsőségeire.

Persze nemcsak a fagy és az erős napsütés azok a tényezők, melyek jelentősen befolyásolhatják bőrünk állapotát: arcunk magán viseli a nyomát a mindennapi stressznek, a dohányzásnak, az elégtelen folyadékfogyasztásnak, a vitaminhiányos táplálkozásnak, és általános lelkiállapotunknak is. A szem alatti sötét karikák, a szemünk sarkában megbújó apró ráncok nem csupán a korral járnak, életmódunk nagyban hozzájárulhat ugyanis ahhoz, hogy ezek látványosak vagy éppen alig észrevehetők.

Ha szeretsz a legjobb formádban tündökölni, de még keresed azt a módszert, ami vegyszerek, szike, és bármilyen drasztikus mellékhatás nélkül segítenek eltüntetni a fáradtságtól és stressztől kialakult szürke karikákat, elsimítani az apróbb ráncokat, és egységesebb, egészségesebb tónust adni arcodnak, ne menj tovább!

Ismerd meg a Magyarországon nemrég debütált és azóta díjat nyert Sapphire-t, melyet a Quantum szalonban orvosok üzemeltetnek, és állítják be személyre szabottan az egyébként teljesen fájdalommentes, pihentető kezeléshez. A Sapphire nem csupán egy ránctalanító módszer: hanem hatékony stresszoldó is, a szalonban töltött 50 perc nyoma így nemcsak az arcunkon, de egész lényünkön is meg fog látszani.

Szuper hír, hogy a kezelést a szalon egész áprilisban 20% kedvezménnyel kínálja, így most igazán érdemes venni egy nagy levegőt, és kipróbálni valami újat! A kezelésről ezen a linken tudhattok meg még többet, vagy egyből időpontot is foglalhattok a szalonba itt. Facebook kapcsolat: facebook.com/QuantumSzepseg