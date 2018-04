Sportosabbat, testszínűt és feneket takarót akarunk – fehérneműtrendek ma

A háromszög alakú melltartók, a bralette-ek és a sportmelltartók iránt igencsak megugrott a kereslet, ennek köszönhetően az elmúlt két évben Amerikában például megduplázódott a számuk az üzletekben. Ehhez képest a ’90-es években népszerűségük csúcsán lévő push-up típusok épp csak meg tudták őrizni 2016-os darabszámukat.

Az extrán szivacsos melltartók persze az elmúlt két évtizedben hűséges kemény magot gyűjtöttek maguk köré, és elég valószínű, hogy mindig is szép számmal lesznek, akik egy kis dekoltázstuning reményében másodrangú kérdésként kezelik a kényelmet. A trendek azonban azt mutatják, hogy a vezércsapatot nem ők fogják alkotni a közeljövőben.

A kényelem és a funkcionalitás egyre inkább előtérbe kerül a fehérnemű-választás esetén is, hétköznapokon egyáltalán nem akarunk őrjítő csipkecsodákat hordani ruhánk alatt, sokkal szívesebben választjuk a finoman alakjavító, de csinos változatokat.

Erre tart a melltartótrend

Slamposságról tehát szó sincs, melltartóügyben továbbra is fontos az esztétikum, a becsapós push-up helyett azonban megelégszünk jóval természetesebb kebelformákkal is. Az amerikai és angliai piacot vizsgáló egyik kutatás szerint az enyhén párnázott, merevítős padded bra változatok csücsülnek a népszerűségi lista első helyén, őket követik a bralette-ek és a sportmelltartók a top 3-ban. A push-up csak a 4. helyen áll, de még mindig megelőzi a szexi balcony és a funkcionálisabb t-shirt fazonokat, valamint az olyan extrább típusokat, mint a pánt nélküli, a T pántos vagy a szoptatós melltartók.

A Victoria’s Secret angyalkái így szép lassan szögre akaszthatják szárnyaikat, hacsak a márka vezetősége nem kap észbe, és nem változtat sürgősen a push-up típusok ajnározásán. Mindeközben érdemes lenne átgondolniuk a méretválasztékot is, és nyitni plus size irányba, hiszen egy átlagos nő távolról sem modellalkatú.

Inkább tanga, mint nagyibugyi – még

Az alsóneműk terén is a kényelmes fazonok uralják a terepet. Az első helyen a klasszikus bugyik állnak, és bár nem sokkal lemaradva tőlük ott vannak a tangák is, a harmadik legnépszerűbb fazon ismét csak egy popsit takaró típus, mégpedig a hipster. A maradék 25 százalékon osztozik meg a popsirészen karcsúbb bikinifazon, a szexi brazil típus, az alakformáló, a fiús sortfazon, valamint az alig takaró minik, mint a G-string.

Az összes fazon közül azonban az alakformálók könyvelhetik el a legnagyobb népszerűségugrást.

2016 óta a fenti piacokon 29 százalékkal több került belőlük az üzletek polcaira, míg például a tangáknál ugyanez az arány csak 15 százalék volt. Így könnyen lehet, hogy a kevésbé vonzó külsejű, ám annál hasznosabb típusok hamarosan toplistásak lesznek.

Testszínű álmok

A fekete bugyik varázsát kezdik megtörni a testszínű változatok – a gond csak az, hogy jelenleg még meglehetősen szűkös a választék nude árnyalatokból. Ahogy a kozmetikai iparban is érzékelhető ez, úgy a divat terén is robbanásszerűen megnőtt az igény a változatosabb színkínálat iránt, de a színes bőrű vásárlók – ez alatt most minden olyan lányt és asszonyt értünk, aki nem standard fehér bőrszínnel született – még mindig jóval nehezebben találnak maguknak testszínű alsóneműt, mert a sokszor csak 2-3 színvariációban kapható típusok enyhén szólva sem fedik le a valóságot.

Persze vannak, akik már észbe kaptak: számos kisebb márka jelent meg direkt testszínű alsóneműkre szakosodva, sőt maga Rihanna is tervezi a nyitást ebbe az irányba. Beautymárkája tavaly óriási sikerrel indult útjára, miután alapozóját 40 színváltozatban dobta piacra, garantálva, hogy minden nő talál köztük a bőrszínének megfelelőt, és a hírek szerint most a fehérneműk terén is hasonló lépésre készül.

Stílusváltozás

A pozitív testkép, önmagunk elfogadásának üzenete sohasem volt annyira központi kérdés a fehérneműmárkák számára, mint manapság. Ez ugyan némileg ellentmondásos, ha azt nézzük, mennyire növekszik az érdeklődés az alakformáló fehérneműk iránt, de az biztos, hogy a nők a döntést a saját kezükben akarják tartani afelől, milyen fehérneműt választanak, a márkák pedig jól teszik, ha királynőként kezelik őket, legyen bármekkora a méretük és bármilyen az alkatuk. Pozitív példa erre a kisebb márkák közül a The Nude Label vagy a Lonely, de Ashley Graham plus size modell is idesorolható, aki a fehérneműk mellett a fürdőruhapiacon is hódít.

Emellett a márkáknak érdemes azt is szem előtt tartaniuk, hogy a fiatal generáció milyen szemléletmódot, gondolkodásmódot képvisel, hiszen ahogy az évek múlnak, egyre többen lépnek be közülük a fizetőképes táborba, és már egy tinilány is abszolút pontos és határozott véleményt tud képviselni a témáról (talán még határozottabbat is, mint az anyukája), függetlenül attól, hogy nála még a szülők nyújtják át a bankkártyát fizetéskor. A fiataloknak pedig jóval kevésbé jön be a klasszikus, némileg szexista hozzáállás a csipkés bugyiban pózoló modellekkel – ők sokszínűséget és változatosságot akarnak, némi genderfluid érzéssel megspékelve, és azt, hogy el- és befogadják őket a márkák.

