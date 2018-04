Palvin Barbi és Julian Perretta kapcsolata csak kacsa, de azért videóra vették

Még múlt nyáron röppent fel a hír, hogy Magyarország Barbija a világhírű zenésszel jár, amire ráerősített az a fotó is, ami egy elcsattant csókjukat örökítette meg. Nem sokkal később azonban Barbi úgy nyilatkozott, nincs köztük semmi, ő bizony szingli.

Múlt hét közepén így mindenkit meglepett a dolog, amikor a modell Julian új számához készült klip előzetesét osztotta meg, amiben ő a főszereplő.

Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés, Ápr 3., 2018, időpont: 10:31 (PDT időzóna szerint)

Az On The Line-hoz készült klipben Barbi és Julian szuperédes párocskát játszanak el, olyan beleéléssel, hogy joggal gondolhatnánk, egyúttal burkoltan a világ tudtára is adták: együtt vannak.

De nem.

Annyian rákérdeztek Barbinál ismét arra, mi van köztük Juliannel, hogy végül posztja mellé megírta kommentként, ők csak barátok.

Addig is, míg a helyzet változik, íme a klip arról, milyenek lennének szerelmespárként: