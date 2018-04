Gwen Stefani ismét rácáfol a szőke nőcske sztereotípiájára

A háromgyerekes énekesnő már bejegyeztette a P8NT (ejtsd: paint) márkanevet, amely arc-, szem- és persze szájsminkeket is tartalmazni fog, de kaphatóak lesznek körömlakkok, hajszínezők és parfümök is. Sőt, a hírek szerint – idővel – még a bőrápolás területére is bekukkant néhány arckrém és fényvédő erejéig. A No Doubt egykori énekesnője így újabb magaslatokba tör, pedig már így is dollármilliós vállalkozásokat irányít énekesnői karrierje mellett.

Bár már lassan minden hétre érkezik egy hír arról, hogy valamelyik híresség sminkmárkát dob piacra (legutóbb Jennifer Lopez volt soron, előtte pedig Victoria Beckham), Gwen Stefani márkájának híre mégis izgalmasan hangzik, hiszen jó pár közös beauty kollekció kidolgozásában vett már részt.

