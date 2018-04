A pucér nyuszik a Playboyból az Instagramra költöztek

A nyuszis magazin immár két és fél éve, hogy mellékvágányra tette a meztelenkedést, nem csoda: a leghíresebb celebeket, topmodelleket különösebben kérlelni sem kell ma már, hogy dobják le a textilt, simán megteszik önszántukból is, hogy pörgessék a lájkok számát közösségi médiás oldalaikon.

Kim Kardashian West (@kimkardashian) által megosztott bejegyzés, Jan 29., 2018, időpont: 2:06 (PST időzóna szerint)

Kim Kardashian legújabb szemfestékét is a fenekével igyekszik promotálni, Emily Ratajkowski modell a férjecskéje segítségével már tökélyre fejlesztette a pucérfotózkodás művészetét, Kylie Jenner esetén pedig csak idő kérdése, hogy ott folytassa vetkőzését, ahol terhessége előtt abbahagyta.

Így hát ne csodálkozzunk, ha a pasink a kedvenc focicsapata helyett a divat- és szépségipar húzóneveit követi az Instán, oldalaikon ugyanis gyorsan összejön egy egész magazinra való erotikusfotó-gyűjtemény.

Kendall Jenner

Kendall viszonylag későn adta be a derekát, teljesen pucér fotókat csak idén posztolt magáról először, eddig megelégedett a sokat sejtető stílussal is.

Kendall (@kendalljenner) által megosztott bejegyzés, Febr 25., 2018, időpont: 9:46 (PST időzóna szerint)

Kendall (@kendalljenner) által megosztott bejegyzés, Febr 25., 2018, időpont: 9:46 (PST időzóna szerint)

Bella Hadid

A Hadid lányok közül mindig is Bella volt a kitárulkozóbb, cicitakargatós fotókból nincs is hiány nála, idő kérdése, és ő is szintet lép.

Emily Ratajkowski

Karrierje kezdetétől nem áll távol tőle pucérkodás, instás oldalán pedig hétről hétre gondoskodik az újabb adag csupasz bőr látványáról.

Emily Ratajkowski (@emrata) által megosztott bejegyzés, Márc 25., 2018, időpont: 4:58 (PDT időzóna szerint)

Emily Ratajkowski (@emrata) által megosztott bejegyzés, Márc 31., 2018, időpont: 12:17 (PDT időzóna szerint)

Kylie Jenner

Kylie számára valahol a lenti fotóknál ért véget a pózolás, de most, hogy már kislánya megszületett, egész biztos, hogy ő is megszabadul ruháitól, hiszen vétek lenne lemaradnia féltestvérétől, Kimtől.

Kylie (@kyliejenner) által megosztott bejegyzés, Jan 28., 2017, időpont: 10:05 (PST időzóna szerint)

Kylie (@kyliejenner) által megosztott bejegyzés, Jún 1., 2017, időpont: 1:06 (PDT időzóna szerint)

Kylie (@kyliejenner) által megosztott bejegyzés, Dec 1., 2017, időpont: 4:30 (PST időzóna szerint)

Kim Kardashian

Hát… ő Kim.

Kim Kardashian West (@kimkardashian) által megosztott bejegyzés, Jan 5., 2018, időpont: 7:55 (PST időzóna szerint)