Katalin hercegné ezért nem veszi le nyilvános helyen a kabátját

Ha Katalin hercegné egy nyilvános szereplésén valahová kabátban érkezik, akkor kabátban is marad, még akkor is, ha huzamosabb időt tölt el egy fűtött helyiségben. Mindennek egyszerű magyarázata van, és nem az, hogy extrém mértékben fázós lenne: a brit királyi család nőtagjai számára az etikett tiltja, hogy nyilvánosan öltözzenek-vetkőzzenek, az ugyanis nem méltó egy hölgyhöz. És bizony már a kabát levétele is ebbe a kategóriába tartozik.

Mindez egyben magyarázatot ad arra is, hogy Katalin hercegné miért visel gyakran kabátruhát, hiszen ez a holmi átmenet az egyberuha és a kabát között, megfelelő viselet a szabadban, de zárt helyen is kifogástalanul megfelel az udvari etikettnek.