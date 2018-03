Ashley Graham és Karlie Kloss a Rippel fivérek babérjaira törnek

Az Instagramon posztoltak magukról egy fotót, amin a programozást is tanító szőke szépség, Karlie, az égbe emeli és lábfején megtartja Ashley-t, úgy egyensúlyoznak játszi könnyedséggel. Tisztára, mintha a Rippel fivéreket látnánk gyakorlás közben.

Egyikük számára sem lehetett egyszerű mutatvány ezt kivitelezni, de kétségtelen, hogy Karlie-ról ez idáig is tudható volt, megszállott sportoló, aki mint ahogyan Ashley sem veszi félvállról a testmozgást.

Karlie Kloss (@karliekloss) által megosztott bejegyzés, Márc 27., 2018, időpont: 9:36 (PDT időzóna szerint)

A két szupermodell nem csak divatanyagokon látható együtt, nagyon jó barátnők is, közös fotójukat is megosztották mind a ketten, aranyos kis üziket hagyva egymásnak. “Az igaz barátok soha nem nyomják le egymást” – írta a képhez Ashley Graham, míg Karlie Kloss így üzent: “I got you.”, amit érthetünk úgy is, “Foglak.”, de úgy is, “Vigyázok rád.”