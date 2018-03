Frizuratrendek tavaszra, amelyek hordhatók is

Jól néz ki a wet look hatás, de valljuk be, kevés rá az esély, hogy egy átlag hétköznap lenyalt fejjel lépjünk ki az utcára, mint ahogyan a hamuszürkére festett hajról is hiába kiáltják ki, hogy menő, attól még egy átlagos munkahelyen nem fogják tolerálni.