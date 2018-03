Kim Kardashian tangatűsarkúja az ortopédusok rémálma

Már Rihanna és a Puma közös tavaszi kollekciójában is láthattunk magassarkú tangaszandálokat, de volt már ilyenre példa korábban is, pár évente egy-egy divattervezőnél el szokott gurulni a gyógyszer és úgy dönt, beválogatja a kiegészítők közé ezeket a rémségeket.

Így hát mi sem aggódtunk, hiszen van más cipőszörny is, ami divatban van. Most azonban, hogy Kim Kardashiant egy ilyen lábgyilkossal fotózták le, reményeink porba hulltak, hiszen tetszik, nem tetszik, Kim igazi celebkirálynő, ha ő valamit felvesz, azt tömegek fogják menthetetlenül leutánozni, hiába kényelmetlen már ránézésre is.

Kim Kardashian West (@kimkardashian) által megosztott bejegyzés, Márc 24., 2018, időpont: 7:15 (PDT időzóna szerint)

Eddig sem értettük Kim fura vonzódását a biciklis nadrágok iránt, utcai viseletként minimum abszurdnak hat még akkor is, ha tökéletesen passzol a ’90-es éveket felhánytorgató trendekbe. Tangatűsarkúval azonban még a lábszárközépig felhúzott fehér zoknis szettnél is durvább az összkép. Bár, ki tudja…

Kapcsolódó:

Tangaszandálok a kifutókról