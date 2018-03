Michael Jackson lánya egy topmodellel randizik

A hírt még egyikük sem erősítette meg, a People magazin jól értesült hírforrásai szerint a két leányzó mindössze nagyon jó barátságban van, amibe bizony belefér néha egy-egy jól célzott csókocska is, de ez még nem nevezhető kapcsolatnak.

Michael Jackson lánya és Cara Delevingne, aki az egyik legfelkapottabb modellnek számít manapság, még múlt évben ismerkedtek össze az MTV Movie & TV Awardson, novemberben pedig már azt is lencsevégre kapták, amint kézen fogva távoznak egy szállodából. Cara már eddig is nyíltan vállalta szexuális nyitottságát mindkét nem felé, Paris esetében azonban eddig még ez nem volt téma, inkább arról olvashattunk, hogy épp hányadán áll lábai borotválásával.

A mostani ominózus csók egy Los Angeles-i étteremben csattant el, ahová Paris keresztapjával, Macaulay Culkinnal és annak barátnőjével tértek be. A vacsorát tánc követte, a táncot ölelés kísérte, az ölelésből pedig csók lett.