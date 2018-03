Sminkkollekciót ihletett a 17 éve elhunyt énekesnő

A 2001-ben repülőgép-balesetben elhunyt, ikonikus R’n’B előadó, Aaliyah ihlette az amerikai Melt Cosmetics legújabb szemhéjpúder-kollekcióját.

Az árnyalatokat Aaliyah slágerei, illetve dalszövegrészletei után nevezték el: a korallszínű a So Dope, a matt narancsvörös a Come Over, a csillogó vörösesbarna a More Than A Lover, míg a matt vörösesbarna a Dust Yourself Off nevet viseli. Az arany szín neve, vagyis a Babygirl az énekesnő egyik beceneve volt.

A szemhéjpúderekkel a Melt Cosmetics beelőzte a M.A.C.-et, ugyanis utóbbi márka várhatóan idén nyáron dobja piacra Aaliyah ihlette termékeit, miután a rajongók évek óta kampányoltak egy ilyen kollekcióért.