10 sztár, akiknek az üzleti élet is bejött

Jessica Alba

A háromgyerekes anyuka mára már sokkal ismertebb az üzleti életben, pedig hírnevet anno színésznőként szerzett magának. Igaz, az A-listára éppen csak befért, a hollywoodi álomkarrier elmaradása miatt egy cseppet sem bánkódik. Van épp elég dolga, családja mellett üzleti ügyeivel is törődnie kell. The Honest Company néven futó vállalkozását 2011-ben alapította, értékét pedig manapság 1,7 milliárd dollárra, vagyis 425 milliárd forintra taksálják. Termékei között mérgező összetevőktől mentes háztartási tisztítószerek és kozmetikumok találhatók, minden amire csak szüksége lehet egy tudatos háziasszonynak.

Bono

A U2 frontemberének saját napszemüvegmárkájáról talán már mindenki hallott, az azonban kevésbé lehet ismert róla, hogy az Elevation Partners társalapítójaként vagyonát előszeretettel fekteti be médiavállalatokba és új technológiákba, köztük olyan világszinten ismert cégekbe, mint a Facebook, a Yelp vagy a Forbes. Befektetéseiket pedig briliánsan választják ki: 2009-ben 86 millió dollárért (21,5 mrd Forint) 2,3%-nyi részesedést vásároltak Zuckerberg vállalatában, amiért aztán 2015-ben 1,4 milliárd dollárt kaptak (350 mrd Forint), ez pedig több, mint amennyit Bono a U2-val valaha is összeturnézott. Persze a hatalmas összeg nem csak az övé volt, de a rá eső 43 millió dolcsis (10,75 mrd Forint) rész sem rossz bevétel.

George Clooney

Kedvenc vészhelyzetes dokink a szupermodell, Cindy Crawford férjével indított jövedelmező vállalkozást 2013-ban. Rande Gerber családjával ugyanis szomszédokká váltak, legalábbis ami mexikói birtokaikat illeti, a két férfiú pedig közös tequilázgatásuk során rájött, nem csak meginni tudnák az isteni italt, de elkészíteni is. Házi kis lepárlójukat azonban igen hamar kinőtték, ráadásul olyan jóra sikerült tequilájuk, hogy azzal még díjat is nyertek, Oprah pedig első számú kedvencévé nyilvánította, ami jót tett a marketingnek is. Casamigos név alatt futó tequilamárkájukat végül múlt évben a Diageo vásárolta fel, csinos 1 milliárd dolláros, azaz 250 milliárd forintos áron.

Robert De Niro

A színészlegenda, mint kiderült, vendéglátósnak sem olyan rossz: 2005-ben nyitotta meg üzlettársaival az első Nobu éttermet, amely az elmúlt 13 év alatt millió dolláros étteremlánccá fejlődött, amelynek Budapesten is van már étterme. 2009-ben vállalkozásukat tovább bővítették, így immár hotelek is tartoznak a repertoárba, 2013 nyílt az első Nobu boutique hotel a Las Vegas-i Caesar’s Palace-ban. A szekér pedig olyannyira jól fut, hogy terveik szerint a meglévő hét mellé még idén újabb öt hotelt nyitnak: egyet Mexikóban, kettőt Spanyolországban, egyet Szaúd-Arábiában és egyet Amerikában.

Mark Wahlberg

Marky Mark két tesójával, Paullal és Donnie-val együtt vágott bele a bizniszbe, esetükben is a vendéglátóipar volt a legvonzóbb alternatíva. Igaz, ez érthető, Paul ugyanis valóban séf, így hármójuk közül ő volt az, aki a szakmai tudást beletette az üzletbe. Az első Wahlburgers hamburgerező 2011-ben nyílt Massachusetts-ben, azóta pedig már száz felett jár gyorséttermeik száma. Még tévés sorozatot is forgattak velük a témában, amit igaz, hogy csak a Wahlberg fiúk neve és személyisége tud eladni, mégis, 2017-ben már a 8. évadnál tartottak.

Gwen Stefani

A No Doubt énekesnője egyike volt az első hírességeknek, akik saját divatmárkát alapítottak, az övé ráadásul valóban sikeres és népszerű Amerikában. A 2003-ban indított L.A.M.B ruhák mellett táskákat, cipőket és napszemüvegeket is forgalmaz, és olyan hírességek is promotálták már azokat, mint Cameron Diaz vagy Reese Witherspoon. A márka a hatalmas sikerű, azonos elnevezésű albumáról kapta a nevét, indulása óta pedig kibővült a Harajuku márkával is, ami szintén egyik számának állít emléket. A L.A.M.B album Harajuku Girls számához ugyanis anno négy japán lány volt a háttértáncos, illetve a két lábon járó kiegészítő, akik mindenhová követték őt, ahol az albumot kellett népszerűsíteni. A lányok ismertsége aztán olyan nagy lett, hogy Harajuku néven megérte egy almárkát indítani. Ez eredetileg ruhákat is tartalmazott, de mára már csak a négy táncoslány karakterét őrző parfümöket lehet kapni. A sor azonban itt nem ér véget, Gwen cége ugyanis GX néven csini szemüvegkereteket is forgalmaz.

Sammy Hagar

A Vörös Rocker, a Van Halen egykori frontembere, ha épp nem turnézik, éttermeivel és éjszakai szórakozóhelyeivel kapcsolatos üzleti ügyeit intézi. A Cabo Wabo az elején ugyan kis híján csődbe ment, Hagar végül kivásárolta a bandatagok részesedését és 1994-ben új partner után nézett. Igaz, nemzetközi étteremláncról nincs szó az esetében, azért Amerikában pár városban szépen működnek a „kirendeltségek”, amelyekben egészen biztos, hogy Hagar azonos néven futó tequiláját is meg tudja kóstolni, aki betér. Igaz, ez már hivatalosan nem az övé, még 2007-ben eladta 80 millió dolcsiért (20 mrd Forintért).

Kate Hudson

A Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt romkom sztárja, Kate Hudson áll a JustFab alá tartozó, sportruhákat és kiegészítőket áruló Fabletics márka mögött. A divatos, női sportcuccokra szakosodott üzlet olyannyira jól megy, hogy jelenleg ez az anyavállalat legdinamikusabban növekvő leánykája. A 2013-ban alapított cég már a második évében megtriplázta eladásainak értékét, pedig az már az első évben is 50 millió dollár volt (12,5 mrd Forint), mára pedig értéke 250 millió dollár (62,5 mrd Forint) környékén mozog.

Magic Johnson

Az NBA legendás kosarasa még 1987-ben alapította befektetési cégét, a Magic Johnson Enterprises-t. Az elmúlt 31 év alatt aztán a Sony-val multiplexeket nyitott Magic Johnson Theatres néven, de a Burger King gyorsétteremlánccal és a Best Buy-jal is üzleti kapcsolatban állt, sőt 2010-ig 125 Starbucks kávézónak is boldog tulajdonosa volt. Igaz, azoktól 2010-ben megvált a Los Angeles Lakers-ben lévő tulajdonrészével együtt, összesen 100 millió dollár (25 mrd Forint) ütötte markát. Hiába, a sporttól nehéz elszakadni, így 2012-ben az LA Dodgers társtulajdonosa lett. Johnson arra is odafigyel, hogy üzleti vállalkozásainak egy része külvárosi, lepukkantabb kerületekbe kerüljön, hogy azok hozzájáruljanak az adott városrész fejlődéséhez.

Jay-Z, azaz Sean Carter

Beyoncé férje amellett, hogy zenész és épp közös turnéra igyekszik gyermekei anyjával, médiamogulnak sem utolsó. A Roc-A-Fella Records lemezkiadó társtulajdonosa, valamint saját divatmárkája is van, a Rocawear, ami streetwear és hip-hop stílusú cuccokat kínál a szubkultúra milliós táborának. Emellett az éjszakai életbe is belekóstolt, ugyanis a 40/40 nevű amerikai nightklublánc társtulaja, végül a Roc Nation cégnek is ő az alapítója, amely mára zenei, filmes és sportcsillagok teljes körű menedzselésével, turnék szervezésével és lemezkiadással is foglalkozik.