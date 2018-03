Sportcipő a kis virágossal: 6 divattrend, amely évek óta velünk van

A divatcézárok ugyanis hiába próbálnak egy csomó újdonságot felvillantani kollekcióikban – amikből táplálkozva aztán a fast fashion márkák is cserélgetik ezerrel kínálatukat –, a vásárlók életstílusa egészen más ütemet diktál a valódi must-have daraboknak.

Ha megszeretünk egy stílust vagy fazont, igenis ragaszkodunk hozzá: egyrészt mert eszünk ágába sincs lecserélni valamit, ami jól áll, másrészt már csak anyagi okokból sem szanáljuk ruhatárunk zömét minden évszakban. Egy kabátot nem dobunk ki fél év múlva, egy nadrágot évekig is szívesen hordunk, és örülünk, ha a tavaly megvett blúzt még idén is megdicsérik rajtunk. És akkor még nem esett szó a tudatos, a fenntarthatóságot is figyelembe vevő fogyasztók egyre népesebb táboráról.

De lássuk, melyek azok a trendek, amelyek már több éve velünk vannak, és még pár évet simán adhatunk nekik.

Extra ujjmegoldások

A felsők és ruhák esetén a látványos ujjmegoldások a topajánlások között szerepelnek, de így volt ez már egy, sőt két, három és négy évvel ezelőtt is. Melania Trump hófehér, trombitaujjú ruhája 2016-ban került a címlapokra, de a mostani tavaszi kollekciókban is számos puffos ujjú, fodorral díszített vagy épp felsliccelt változatot találhatunk.

2015 óta már számos variációban láthattuk:

Puffos ujjak, rátét díszítéssel: 2015 ősz/tél – Delpozo
Felsliccelt ujjak: 2015 ősz/tél – Delpozo
Puffos ujjak: 2016 tavasz/nyár – Emilia Wickstead
A puffos ujjak még mindig: 2017 tavasz/nyár – Burberry
A puffos ujjak egyik idei változata: 2018 tavasz/nyár – Lacoste
Rojtokkal díszített ujjak: 2018 tavasz/nyár – Balmain
Gombos, felsliccelt ujjak: 2018 ősz/tél – Hellessy
Extra hosszú trombitaujjak: 2018 ősz/tél – Off-White

Midi szoknyahossz

A szoknyák hossza is évek óta stagnál. Mióta divatba jöttek a lábszárközépig érő midi fazonok, nem lehet őket kirobbantani az üzletek kínálatából, annyira keresett típusokká váltak. Libbenős, pliszés és ceruzaszoknyákat is találhatunk midi változatban, amelyek egy csinos magassarkúval igazán nőies megjelenést kölcsönöznek.

2013 óta töretlen a midiszoknyák népszerűsége:

2013 ősz/tél – Chanel Haute Couture
2014 tavasz/nyár – Dennis Basso
2015 tavasz/nyár – DKNY
2015 tavasz/nyár – Tibi
2016 ősz/tél – Fendi
2016 tavasz/nyár – Agatha Ruiz de la Prada
2017 tavasz/nyár – Chloe
2018 tavasz/nyár – Calvin Klein Collection
2018 tavasz/nyár – Christian Dior
2018 ősz/tél – Michael Kors Collection

Méretes fülbevalók

Hiába a letisztultság és a minimalizmus divatja, az XL-es függők iránti szenvedélyünk olthatatlan, a tervezők pedig szívesen gondoskodnak is róla, hogy minden szezonra a figyelmünkbe ajánljanak pár új fazont, amelyek replikáival aztán a fast fashion üzletekben is találkozhatunk.

Nézd meg, 2015 óta mennyi különböző változatban láthattuk:

2015 tavasz/nyár – Nina Ricci
2016 tavasz/nyár – Alexander McQueen
2017 tavasz/nyár – Saint Laurent
2017 tavasz/nyár – Dsquared2
2017 ősz/tél – Balenciaga
2018 tavasz/nyár – Chanel
2018 ősz/tél – Dolce & Gabbana

High fashion sneaker

A sportcipők is már évek óta láthatók a kifutókon, az athleisure-láz pedig hatalmas löketet adott népszerűségüknek. Most, hogy már szeretünk nemcsak divatosan, de kényelmesen is öltözködni, egy sneaker igazi alapdarab lett a cipősszekrényekben. Már rég nem csak sportolás idején hordjuk őket, sőt akár csinos szoknyával is párosíthatjuk, ha ahhoz van kedvünk.

Válogatásunkban 2015-ből van az első, de már korábbi szezonok kollekcióiban is feltűntek a sneakerek:

2015 tavasz/nyár – Burberry Prorsum
2016 tavasz/nyár – Calvin Klein Collection
2017 tavasz/nyár – Celine
Cipőtrend: Vivienne Westwood – 2018 tavasz/nyár
Cipőtrend: Louis Vuitton – 2018 tavasz/nyár
Cipőtrend: Dolce & Gabbana – 2018 tavasz/nyár

Keresztpántos táskák

A kifutókon ugyan ezer és egy variációban cipelik a designer táskákat, a való életben a többség lazán, vállunkon átvetve végzi. A keresztpántos, oldalt hordható táskák praktikusságuk okán roppant népszerűek, olyannyira, hogy alkaron cipelni kedvencünket már rég nem sikkes. A legjobb pedig, hogy messze nem csak a sportos változatokat viselhetjük így, a minitáskák és a normál kézitáskák felszereltségéből sem hiányozhatnak a hosszú pántok.

2015 tavasz/nyár – Karen Walker
2016 ősz/tél – Proenza Schouler
2017 tavasz/nyár – Valentino
2018 tavasz/nyár – Marc Jacobs
Gucci Cruise kollekció 2018

Virágos ruhácskák

Az apró virágmintákkal díszített ruhák is bekerülnek minden tavaszi szezon ajánlásába már hosszú évek óta. Első osztályú divatbefektetésnek számítanak, hiába is akarnának a divattervezők mást diktálni, a vásárlói igények visszatapsolják a kínálatba őket minden évben. Elegáns koktélruháktól a libbenős miniruhácskákig számos variációban megtalálhatjuk őket, de itt is legnépszerűbbek az ún. tea dressek, vagyis a térdet takaró, de bokáik semmiképp sem érő, könnyed szabású fazonok.