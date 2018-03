Törpesarkak és plasztikmánia – cipőtrendek a tavaszra

Designer edzőcipők

Oldschool változatok és a lazaság jegyében graffitizhető csodák egyaránt divatosnak számítanak, amelyek, úgy tűnik, annál menőbbek, minél otrombábban néznek ki. Van, ahol futurisztikus vonalvezetésekkel játszadoztak (Louis Vuitton), máshol amolyan fehér vászonként értelmezték a lábbeliket (Off/White), amelyeket aztán leendő tulajdonosa alakíthat tovább kedvére.

Diszkóláz bokától lefelé

A csillogó ruhák markáns trendet képviselnek idén, a ragyogó textúrákból pedig jutott a lábbelikre is. Számos tervező társította klasszikus, stiletto fazonnal az ezüstös tündöklést (Galtiscopio), eredményül pedig igazi, modern kori hercegnőknek való darabok születtek (Valentino). A csillogó cipellőket hétköznap is nyugodtan viselhetjük, nem kell alkalmi lábbeliként tekinteni rájuk, egy egyszerűbb farmeres szerelésnek például valódi ékkövei lehetnek.

Törpesarkak mindenütt

2018 balerinái a törpesarkú cipők lesznek. A picike, hegyes sarkak rákerültek a tavaszi cipőkre és a nyári szandálokra is, leginkább mégis az elöl zárt, hegyes orrú szandálcipőkkel mutat jól ez a fazon (Prada). Aki pedig fokozni akarja a látványt, egy díszes pamut- vagy nejlonzoknival könnyedén megteheti, azok ugyanis még mindig nem koptak ki a tervezői ajánlások közül akár magas sarkú félcipőről, akár szandálokról van szó.

Plasztik

Az egész divatvilág állva tapsolt, mikor Karl Lagerfeld vezénylésével bevonultak az átlátszó plasztikcipők az idei tavaszba. Az, hogy a legkevésbé sem praktikus viseletek, úgy tűnik, senkit nem érdekel, pedig nehéz elképzelni, hogy a hétköznapi életben miként lehet kényelmesen és ízlésesen viselni egy átlátszó műanyag csizmát (Chanel). A trendhez azonban számos, jóval hordhatóbb darab is tartozik, amelyek esetén csak kisebb sávokat dobtak fel átlátszó betétekkel (Valentino), vagy a sarkakat készítették el plasztikból (Salvatore Ferragamo) – ez utóbbi pedig nagyon dögös tud lenni.

Westernatás

A karakteres, hegyes orrú cipők, a jellegzetes, hímzésszerű minták és az enyhén visszavágott tömbsarok külön-külön és együttesen is népszerűek. Választhatunk hűvösebb napokra ilyen stílusú csizmákat is (Versace), de szandálcipőkre (Maison Margiela), félcipőkre (Chloe) is remek ajánlásokat láthattunk. Aki pedig szereti a kényelmes, de semmiképp sem snassz cipőket, egy westernstílusúval örök barátságot köthet. Miután pedig a trend időről időre visszatér, nem kidobott pénzt egy szebb darabot választani belőle.