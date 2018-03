7 esküvői trend, amik népszerűek lesznek 2018-ban

1. Halmozható gyűrűk

A több, vékonyka gyűrűből álló szettek meghódították a menyasszonyok szívét is, ugrásszerűen nőtt ugyanis az érdeklődés az egyedileg kialakítható gyűrűvariációk iránt. A megoldás pedig hosszútávon is nyerő lehet, hiszen a stílus tálcán kínálja, hogy később a házassági évfordulók vagy más ünnepek alkalmából újabb szépséggel bővüljön a kollekció, amelyeket aztán tulajdonosa boldogan variálhat.

2. Hímzések és díszítések

A csipkékkel, gyöngyökkel vagy épp hímzésekkel díszített menyasszonyi ruhák nagyon népszerűek, sőt, még a külön megvásárolható rátétek iránt is nagy az érdeklődés, ami abszolút érthető, hiszen a legegyszerűbb szabású esküvői ruhát is pazarul előkelővé tud varázsolni néhány jól elhelyezett díszítés.

3. Hangsúlyos fátylak

Még mindig a menyasszonyi ruhákat érinti, hogy a különleges fátylak népszerűsége is nőtt. Lehetnek méretükből adódóan hangsúlyos kiegészítők, de népszerűek a virágokkal díszített és természetesen a hímzett változatok is, amelyek mindegyike igazi hercegnőt varázsol viselőjéből.

4. Köpenyek

Fázósabb menyasszonyok számára (no, és persze azért, mert a templomokba nem illik fedetlen vállakkal bemenni) a bolerók 2018-as alternatívái a köpenyek. Lehetnek egészen rövidkék, vagy mesésen hosszúak, készülhetnek áttetsző anyagból és szépen fedő szaténból is. A csipkék, rátétek persze róluk sem hiányoznak.

5. Áttetsző dekorációk

Az ültetőtáblák, asztali dekorációk, sőt még a köszönőajándékok témakörében is előretörtek az átlátszó, akrilból készült változatok, amelyekre bármilyen szöveg egyedileg feliratozható. Előnye, hogy szinte minden stílushoz, választott színhez passzol, diszkrét, mégis, egyediségéből adódóan egész biztos, hogy minden vendég megnézi majd és lelkesen tapogatni fogja.

6. Vendégkönyv alternatívák

Itthon is egyre népszerűbb szokás, hogy az ifjú pár egy vaskos, üres könyvet helyez ki a lagzi idejére, hogy abba a meghívott vendégek pár kedves szót, örök emlékül hagyott jó kívánságokat írjanak számukra. Nos, már nem csak ezek keresettek, hanem a könyveket kiváltó alternatív megoldások iránt is megnőtt az érdeklődés, a DIY művészek pedig szépen reagálnak is erre. Van már teleírható JENGA játék, ami előcsalogathatja a kedves emlékeket minden alkalommal, ha a házaspárnak egy kis játékhoz támad kedve, de az ujjlenyomatokból kirajzolódó emlékfa is igazán kedves dekorációja lehet otthonuknak.

7. Kis kedvencek kiemelve

Immár nem ciki, ha a házasulandó pár házi kedvencének is kiemelt szerepet szán a nagy napon. Felkerülhetnek a meghívókra, részt vehetnek ötletes módon a fotózáson is, kiöltözve cipelhetik a gyűrűket, sőt még a menyasszonyi tortára is kedves ötlet feltenni marcipán másukat. A “szőrös gyerekek” így végre méltón részt vehetnek a gazdik nagy napjának forgatagában.

