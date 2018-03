Tavaszi táskakörkép a divattervezők ajánlásával

A tavaszi-nyári kollekciókon végigtekintve egyrészt megnyugodhatunk, eget verő újítások nem történtek táskafronton, meglévő kedvenceinket továbbra is nyugodt szívvel szorongathatjuk, valamelyik trendbe egész biztosan beleférnek. Mégis, van néhány irányzat, ami népszerűbb mint a többi, ezek mentén elindulhatunk, ha szeretnénk meglepni magunkat egy divatos újdonsággal.

Övtáska

A ’80-as és ’90-es évek retró lázában égünk, ami azt jelenti, hogy a övtáska még mindig nem megy nyugdíjba. Fesztiválokra és akár esti bulikra is jó választás lehet, de akár városnézős kirándulásokra is magunkkal vihetjük, trendszetter anyukák pedig a gyerekeiket is könnyebben terelgethetik, ha szabaddá válik mindkét kezük. Érdemes azért (mű)bőrből készült, igényesebb típust választani, hogy piaci jellegét tompítsuk és az ajánlások alapján nyugodtan viselhetjük vállunkon átvetve is.

Körtáska

Az elmúlt szezonokban a vödörtáskák hoztak némi változatosságot a sok szögletes forma közé, tavasztól pedig bővül a sor a kör alakú táskákkal is, amelyek kis kihagyással ismét feltűntek a kollekciókban. Jobbára kézitáska méretűek, hobó változatokban azért ne keressük, ellenben alkalmi táskaként remekül feldobhatják szettünket.

Logómánia

Pár évig egyáltalán nem volt menő, hogy táskáink messziről harsogják márkájukat, egy szolid kis fémlogó bőven elég volt rájuk. Nem úgy most, hiszen újra visszatértek a telibe logózott változatok és a ’80-as évek hatására bizony nyugodt szívvel verhetjük nagydobra, milyen menő márkás is a kis drágánk. Végtére is annyi pénzért…

Mintahalmozás

A logózottak mellett a néha túlzásokig díszített táskákat is szép számmal láthattunk a kifutókon. Méretes virágok, rajzfilm karakterek vagy épp újságcímlapok mind megtalálhatóak voltak, mint díszítőelemek. A fazon szempontjából érdemes a klasszikus típusokat keresni, a minták vadsága és a megszokott forma között feszülő ellentmondásosság adja meg azt a cool-faktort, ami szükséges ennek a trendnek a kiélvezéséhez.

Láncok

A rockos stílus népszerű lesz, számos vagány táskát láthattunk láncokkal, szegecsekkel díszített formában, amelyek közül a legnépszerűbbek a Chanel 2.55-öt idéző láncos pántok, szebb darabjai pedig igazán jó befektetéssé kezdenek válni, ugyanis szezonról szezonra szívesen térnek vissza hozzá a tervezők és mi, vásárlók is.