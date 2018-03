Tavaszi divattrendek, amik egyből jókedvre derítenek

Minden, ami ’80-as évek

Széles vállú zakók, puffos ujjú felsők, répanadrágok és fodrokkal díszített ruhák. Mind divatban marad, a ’80-as évek retró fílinges hangulata a tavaszi divatra is rányomja bélyegét. Ahhoz azért kell bátorság, hogy tetőtől talpig felvegyük a stílust, de részenként értelmezve a trendet egész biztos, hogy frissítőleg tud hatni megjelenésünkre néhány látványosabb darab.

Ceruzaszoknyák

A ceruzaszoknyák divatja igazi felüdülést jelenthet a mom jeans lezsersége mellett a sikkes öltözködés híveinek. Körte és homokóra alkatúaknak tuti választás, amelyekhez szinte kötelező a magassarkú, főleg, hogy jó pár helyen futhatunk bele midi változatokba. A térd alá érő fazonok bizony igénylik a plusz pár centi optikai tuningot még akkor is, ha gazella lábaink vannak, ellenben egy lezserebb pólóval is viselhetjük, hisz’ a szoknya fazonja rejt annyi eleganciát, ami simán egyensúlyba hozza az összképet.

Pipitér

A minták terén a kisebb-nagyobb virágokkal borított ruhák az idei tavaszi kínálatból sem hiányozhatnak, közülük is kitűnnek a nagyitapéták gazdag díszítettségével vetekedő darabok. Ha csak egy ruhát választanánk magunknak ebből a stílusból, az egy maxiruha legyen, azon tud ugyanis a legjobban érvényesülni a mintaözön, ráadásul idén simán lekörözik divatosságban a nadrágruhákat.

Élénk színek

Van némi furcsaság abban, ha azt mondjuk, a tavaszi-nyári divat szinte csak előkészíti az év végi színparádét, mégis ez a helyzet. A jó idő hónapjaira számos élénk, vibráló színt készítettek be, amik alig várják, hogy a macskaköves utcákon világítsanak, igaz ez elsősorban a sárga megannyi árnyalatára. A napszínű holmik pedig már csak amiatt is remek befektetésnek számítanak, mert majd az őszi szezonban is nagy divatjuk lesz, mint ahogyan minden más élénk, sőt neon színnek is.

Kocka hátán kocka

A kockás ruhák velünk tartanak a télből a nyárba, legyen szó apró kockás, asztalterítő-mintákról, vagy a punkosabb skót kockákról, jöhet minden vérmérséklettől és színpreferenciáktól függően. Néhány átmenteni, tavaszi darabot pedig már csak amiatt is érdemes lesz begyűjteni, mert az őszi-téli kollekciók divatbemutatóin is népszerűek voltak, ha pedig a Spinédzserek stílusában készült sárga kockás verziókat bevállaljuk, bérelt helyünk lesz a trendvezérek táborában.