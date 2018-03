Serena Williams megállíthatatlan, most a szépségipart is meghódítja

Márkaneve, az ANERES (ami egyébként keresztneve visszafelé olvasva) alatt már korábban is voltak próbálkozásai, igaz, akkor a divat területén. 2003-ban indított ruhamárkája azonban nem futott be óriási sikereket, de ki tudja, beautyvonalon mire lesz képes. Az időzítés Serena Williams számára ráadásul tökéletes is lehet, hiszen a szépségipar mostanában kezdi felfedezni magának, mennyi különböző bőrszínű nő is él a Földön, akik irányából hatalmas a várakozás, hogy végre elhalmozzák őket jó minőségű kozmetikumokkal.

Olvasd tovább a Krémmánia Magazinon »